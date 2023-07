Pese a las lluvias, turistas disfrutan de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Decenas de turistas que visitan Mazatlán en estas vacaciones de verano aseguran que los efectos de 'Beatriz' no serán un impedimento para disfrutar de su estadía en el puerto.

"Qué tiene que estar nublado, lloviendo o tronando, nada más es cuestión de no meterse al agua, pero esto no nos va a amargar nuestra estadía aquí. Tenemos que disfrutar al máximo mientras estemos aquí. Con todo y lluvia, vamos a vivir la experiencia, no nos vamos a quedar con ganas", comentó Rosina Alvarado, turista originaria de Tampico.

Un grupo de turistas que paseaba por el malecón antes de que las lluvias impactaran en el puerto asegura que una vez que el agua se calme, volverán a pasear y a conocer más del puerto de Mazatlán. Aunque haya lluvias, no descartan salir al malecón.

"Ya que el agua se calme, vamos a pasearnos bien. Ahorita estamos de este lado mejor. No hay nada más que hacer aparte de esto. Ojalá que el agua ya no pegue tanto para que no estropee nuestros planes. Saldremos al malecón de igual manera. Como te digo, nomás no nos meteremos al agua, es lo mejor", expresó Carlos Jaime, turista originario de Campeche.

Mientras hay quienes plantean disfrutar su estadía en el puerto de Mazatlán, otras personas lucen preocupadas por el mal tiempo, pues aseguran que no se imaginaban que esto pasaría durante los días de visita que tendrían.

"Me da pena que esta situación esté ocurriendo aquí, justo cuando nos animamos a venir de vacaciones. Ojalá que se pase pronto esto porque necesitamos, primero que nada, tener el clima correcto para estar bien. Ni a la playa ni a algún otro lugar podremos estar", comentó Míriam Arteaga, turista originaria de Nuevo Laredo.