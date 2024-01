Policías de Mazatlán están en la mira por violaciones a Derechos Humanos

Mazatlán, Sin. -El 29 de noviembre de 2023 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 14/2023 al Ayuntamiento de Mazatlán, luego de acreditar violaciones al derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica de una persona con motivo de la violación a la garantía de audiencia y el debido proceso del que fue víctima por parte de agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de este municipio.

De acuerdo a los hechos, el quejoso manifestó haber sido detenido y trasladado ante el Juez Cívico por elementos de la Policía Municipal luego de haber sido acusado por el personal de la oficina de Enlace Municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de alterar el orden público.

También puedes leer: Recibe Mazatlán 6 patrullas equipadas para la Policía Municipal

El agraviado acudió a esta oficina a realizar un trámite donde la persona encargada del módulo le dijo que ocuparía otra acta de nacimiento porque la que llevaba tenía una pequeña marca de tinta azul, a lo cual no estuvo de acuerdo, por lo que pidió una segunda opinión de otra persona que se encontraba en la siguiente ventanilla, quien le señaló lo mismo.

Derivado de lo anterior, se retiró de ventanillas para esperar nuevamente su turno sentado cuando de manera sorpresiva entraron los agentes de la SSPM.

Llevado ante el Juzgado Cívico, quedó en calidad de detenido como infractor por presuntamente haber cometido una falta administrativa, consistente en causar actos de molestia. Ahí permaneció detenido a disposición del Tribunal de Barandilla por aproximadamente una hora con 35 minutos, después fue puesto en libertad con motivo del pago de una multa de 311.22 pesos.

En 2023 la CEDH emitió 26 recomendaciones al Ayuntamiento de Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Sin embargo, no hubo constancia o no se tuvo claro cuál era la sanción que se le impuso, cuántas horas del arresto debía cumplir, las condiciones bajo las cuales podía obtener su libertad o bien si podía pagar multa o realizar trabajo a favor de la comunidad, pues de los documentos remitidos no se otorgó información al respecto.

En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó que se violentó su derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, acreditando el hecho violatorio a la garantía de audiencia y el debido proceso.

Panorama

Acceso a la legalidad y seguridad jurídica, violación a la garantía de audiencias y debido proceso, son los Derechos Humanos más vulnerados en Mazatlán.

La CEDH emitió 26 recomendaciones en 2023, nueve dirigidas al Ayuntamiento porteño, todas por abuso policial.

Esta cifra le valió para ser la autoridad que más recomendaciones recibió en el estado.

El panorama no es distinto a los años anteriores; en 2022 el Ayuntamiento también fue la autoridad que más recomendaciones recibió, ocho de 24, seis por abuso policial, una por prestación indebida del servicio público por parte de Protección Civil y otra más por omisión al derecho de petición de audiencia a un grupo de desplazados por la violencia.

En 2021, de las 20 recomendaciones que se emitieron, siete las recibió este municipio, una por declaraciones públicas que lesionaron el honor y la reputación y otra por discriminación en el Instituto Municipal del Deporte, el resto, cinco, por abuso policial.

¿Qué se está haciendo?

Las recomendaciones emitidas terminan en una reparación integral del daño, impartición de cursos de capacitación y que a quien resulte responsable se le impongan las sanciones que resulten procedentes.

Sin embargo, ante el alto número de quejas y de recomendaciones emitidas y sin que estas sean vinculantes, no hay certeza de que sean determinantes en el actuar de los elementos policíacos, las quejas no paran.

"Estamos nosotros trabajando con la autoridad municipal, tenemos firmando un convenio de colaboración, tenemos capacitación constante en todas las áreas del Ayuntamiento y en ese sentido estamos trabajando algunas incidencias que el municipio ha tenido y estamos trabajando en coordinación con ellos", aseguró Fermín Núñez Millán, titular de la oficina de la Comisión en la zona sur.

Sin conocimiento y sin sanciones

Cada vez crece más el número de quejas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Lo anterior lo confirmó el secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez, ya que a la fecha no se ha sancionado a ningún elemento, menos se han dado de baja, por incurrir en una violación a Derechos Humanos.

"A cada una de las recomendaciones se le ha dado la atención y el cumplimiento correspondiente”, dijo.

- ¿Ha habido baja o sanciones a elementos a partir de estas recomendaciones?

“No, no ha habido, ninguna de esas recomendaciones han sido en ese sentido, solamente que realicemos cursos", agregó.

Pero además mostró total desconocimiento del tema al asegurar que las quejas y recomendaciones han disminuido desde el año pasado, contrario a lo que evidencia la CEDH.

"Han disminuido, de hecho, desde el año pasado hemos implementado varios cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos, para ir evitando y generando conciencia en los elementos de que el actuar debe ser correcto y está apegado a Derechos Humanos", señaló.

Este año, añadió, se contemplan diversos cursos de Derechos Humanos y de protección a periodistas; solamente unos 50 elementos tendrán acceso a estos temas.

Barron Valdez informó que desde finales de 2022 a la fecha son más de 150 elementos los que están bajo investigación por distintas irregularidades cometidas, pero al ser procedimientos tardados, hasta el momento no ha generado bajas de personal.

Crisis

Solo el 4.9 por ciento de las quejas ciudadanas que recibe este organismo dan lugar a una recomendación en contra de las autoridades.

Según declaraciones de Núñez Millán, titular de la oficina en la zona sur, en 2023 se recibieron 181 quejas, de las cuales solo nueve terminaron en recomendación.

En 2022 fueron 180 quejas y solo ocho recomendaciones, apenas el 4.4 por ciento.

A nivel estado la realidad no es distinta; en el portal web de la Comisión se informa que de enero a octubre del año anterior se recibieron 3 mil 256 quejas y solo se emitieron 26 recomendaciones, ni siquiera 1 por ciento.

Recomendaciones por folio

A continuación, el listado de las nueve recomendaciones que recibió el Ayuntamiento de Mazatlán en 2023 atributos a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública.

Folio 3/ 2023. Derechos Humanos violentados: a la ilegalidad y seguridad jurídica; hecho violentado acreditado: violación a la garantía de audiencias y el debido proceso. Hechos ocurridos, en el año 2021.

Folio 4/2023. Derecho humano violentado: a la integridad física y a la seguridad personal; hecho violatorio acreditado: lesiones. Hechos ocurridos, en el año 2021.

Folio 10/2023. Derecho humano violentado: a la legalidad y de seguridad jurídica; hecho violatorio acreditado: violación a la garantía de audiencia y el debido proceso. Hechos ocurridos, en el año 2020.

Folio 11/2023. Derecho humano violentado: a la integridad física y a la seguridad personal; hecho violatorio acreditado; lesiones. Hechos ocurridos en el año 2022.

Folio 14/2023. Derecho humano violentado: a la legalidad y seguridad jurídica; hecho violatorio acreditado: violación a la garantía de audiencia y el debido proceso. Hechos ocurridos en el 2023.

Folio 16/2023. Derecho humano violentado: a legalidad y seguridad jurídica; hecho violatorio acreditado: violación a la garantía de audiencia y el debido proceso. Hechos ocurridos en el 2022.

Folio 18/2023. Derecho humano violentado: legalidad y seguridad jurídica; hecho violatorio acreditado: violación a la garantía de audiencia y el debido proceso. Hechos ocurridos en el 2020.

Folio 20/2023. Derecho humano violentado: a la integridad física y seguridad personal; hecho violatorio acreditado: lesiones. Hechos ocurridos en el 2021.