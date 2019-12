Poco interés por servicios acuáticos en el período vacacional

Mazatlán Sin.- Lejos de incrementar, los servicios de parachute y banana, han presentado una baja de un 20 por ciento en el actual período vacacional de invierno.





Local Tres hoteles de Mazatlán recibirán Distintivo Azul Océano





El promotor turístico, Cesar Páez, consideró, el porcentaje de consumos contrasta con los registrados en las mismas fechas, pero de otros años.





No es el turismo que deseábamos, no es la afluencia de visitantes que esperábamos llegará en esta época del año, aunque si habido turismo, pero no el que demanda los servicios que nosotros ofrecemos.

Cesar Páez





Reconoció, cada año es menos la presencia de visitantes extranjeros, quienes son los que mayormente solicitan viajar en paracaídas o recorrer la bahía a bordo de una banana inflable.





Te puede interesar: Cerrará Mazatlán el año con una ocupación de casi 80%









Con 50 años en la actividad, aseveró, tanto estadounidenses como canadienses han dejado de venir a visitar Mazatlán cada año lo cual es reforzado por la presencia de turistas que llegan al puerto a través de la autopista Mazatlan - Durango.





Fotos: José Luis Rodríguez | El Sol de Mazatlán





Lee más aquí de El Sol de Mazatlán⬇

Local Elegirán la playa incluyente de Mazatlán entre Cerritos y Playa Norte

Local Comerciantes del Centro exigen botes para la basura y baños públicos

Local Retiran desechos en 8 km de las playas en Mazatlán