Pobladores de Santa María se sienten engañados

Rosario, Sin.- Los pobladores de la comunidad de Santa María se sienten engañados por la falta del cumplimiento de compromisos que se realizaron en la construcción del nuevo poblado.

Los comuneros aprovecharon la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para externarle las inconformidades que tienen y pedirle que se les atienda.

Andrés Manuel López Obrador recorrió la zona donde se construye el nuevo poblado. Foto: Jesús López| El Sol de Mazatlán

"Señor Presidente aquí en Santa María nos han engañado, le dijeron a usted que el templo está construido y no hay nada aún, el derecho de amparo de nosotros fue violentado, no tenemos tomas de agua, nosotros no nos vamos a mover de nuestras casas hasta que no se nos cumpla con todo lo que hemos pedido" le externó uno de los inconformes al mandatario federal.

"Queremos que vaya a Santa María y vea que se nos haga todo igualito como lo tenemos allá".

En respuesta a las peticiones, Andrés Manuel López Obrador, dijo que todas las necesidades que tienen los comuneros serán atendidas, comentando que de ser necesario, van a mover piedra por piedra de Santa María hacia el nuevo centro poblacional.

"Se les va atender en todo, tienen mi palabra, ya le dije al Gobernador, que si se requiere traer piedra por piedra del templo, que así sea".

Foto: Jesús López| El Sol de Mazatlán

Asimismo, dijo que él personalmente estará supervisando y constatando que se les garanticen todos los derechos a los comuneros.

"Voy a regresar yo, voy a estar viniendo".

Para concluir, fue claro al externar que "no se va cometer ninguna injusticia, porque a mi eligieron para eso".

Cabe mencionar, que en la visita, López Obrador acudió a supervisar los avances que se llevan de la obra de construcción de la presa Santa María.













Lee más aquí ⬇

Local Asegura AMLO apoyos para todos los damnificados por "Nora" en Sinaloa

Local AMLO propone a Quirino Ordaz Coppel como Embajador de México en España