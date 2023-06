Piden respetar espacios de paraderos para el transporte urbano

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán los usuarios del transporte urbano, se quejan de que las aurigas y pulmonías, específicamente en la avenida Del mar, obstruyen los paraderos destinados para subir pasaje, lo que provoca que no puedan abordar las unidades.

"El otro día estábamos un compañero de trabajo mío y unos señores que trabajan en la playa, estábamos esperando el camión y llegaron turistas, de repente se estacionaron dos pulmonías y una auriga, venía el camión y no se paró, porque no pudo meterse al espacio que está destinado para ello en el Malecón, se fue de paso porque estaban ahí las pulmonías”, dijo una trabajadora de un hotel de la avenida Del Mar.

Añadió que en más de una ocasión ha tenido problemas por este tipo de situaciones, pues las aurigas y pulmonías prácticamente se estacionan en los paraderos a esperar pasaje.

"Una vez un señor que trabaja en la obra le hizo la parada al camión, pero cuando vio que la pulmonía estaba en el espacio no se paró; está muy mal que hagan esas cosas", señaló.

Piden la intervención de las autoridades

Alfredo, empleado de una obra en construcción sobre la avenida Del Mar, comentó que los camiones también han actuado mal al no detenerse para llevarlos a su destino, lo que provoca que lleguen tarde.

"No sé por qué no se paran, les pedimos la parada para que nos lleven, ven pulmonías y no nos suben, y en el Malecón nomás ven turistas y los pulmoneros están deteniéndose, pero los turistas también se van en camión, por lo caro que es lo otro. Está muy mal que no se detengan, uno es de clase trabajadora, no tiene dinero para andar yendo en pulmonía o aurigas", comentó Alfredo.

Señalaron que las autoridades viales deben tomar cartas en el asunto para que no siga ocurriendo esta problemática.