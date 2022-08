Piden músicos que no se privaticen las playas en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Este martes por la mañana, integrantes de agrupaciones musicales de Mazatlán realizaron una manifestación pacífica en la que exigieron que se les permita trabajar libremente y que no se privaticen las playas del puerto.

Los músicos se reunieron frente al hotel Pueblo Bonito, donde tocaron algunas canciones en protesta por la situación que viven actualmente.

Frases como “La música no es delito”, “No a la privatización de playas”, “Las playas son libres” y “No violentar al turismo” se leían en las cartulinas que portaban los manifestantes, quienes solo quieren que se les permita tocar en la zona de playa en los horarios que ya habían sido establecidos por las autoridades.

Acusaron al personal de dicho hotel de correrlos del área de playa en la que está ubicado el centro de hospedaje, ya que les dicen que es una zona privada en la que no pueden estar.

“Queremos una solución al problema que tenemos con el hotel Pueblo Bonito, que no nos deja trabajar e incluso al turista que está hospedado en el hotel le prohíben contratar los servicios de los músicos en el área de playa, lo que nos disminuye el trabajo, queremos una solución, que no le impidan al turista divertirse, que es a lo que viene a la tierra de las bandas y nosotros, es nuestro trabajo, nuestro sustento. Le pedimos a las autoridades a las que les corresponda que se haga algo para que nos dejen trabajar”, señaló uno de los músicos manifestantes.

Aseguró que hay un horario establecido en el que después de las 8:00 de la noche no pueden tocar en la zona de playa para no molestar a los turistas que están hospedados en los hoteles ubicados cerca del mar, lo cual ellos respetan.

“Incluso pasamos pegados a la playa, sin acercarnos mucho al hotel y ya nos están corriendo, con los vendedores de playa también es lo mismo aquí en este mismo hotel, no los dejan trabajar, los corren, porque les dicen que es una playa privada y pues ellos no pueden apropiarse de una zona federal, por eso pedimos que haya tolerancia para trabajar, todo dentro de la ley”.

El caso

El fin de semana circuló un video en redes sociales donde un trabajador de dicho centro de hospedaje trataba de impedir que los músicos estuvieran ahí por supuestamente ser área privada del hotel.

Al respecto, Oficialía Mayor informó que sostendrá una reunión con los músicos, el gerente de dicho hotel y de todos los centros de hospedaje de Mazatlán, para que se solucione la problemática y todos los involucrados puedan realizar su trabajo.