Piden justicia por Anahí; murió a causa de una cirugía estética

Mazatlán, Sin.- Familiares de la joven Anahí denunciaron la apatía de la Vicefiscalía Zona Sur para darle seguimiento al caso, luego de que una posible negligencia médica le pudo haber causado la muerte.

Encabezados por la mamá de Anahí, doña Hortencia Félix, un grupo de habitantes de la colonia La Esperanza y familiares realizaron una pequeña protesta afuera de la agencia del Ministerio Público para Homicidios Dolosos.

Explicó que el encargado de una estética que realiza tratamientos de belleza le llamó a su hija para que fuera a inyectarse en los glúteos, como parte del tratamiento que ya le había realizado, pero Anahí le dijo que no le había cerrado la herida y que le dolía mucho. Agregó que cuentan con fotos y audios donde le expone lo que estaba sintiendo.

Aún así, acudió a la cita en la estética ubicada por la avenida Pino Suárez, y a los minutos le llamaron a la mamá para decirle que se había puesto mal y que la llevaron a emergencias a la Cruz Roja, donde falleció.

“El Ministerio Público que fue a levantar el acta a la Cruz Roja le tomó fotos, yo quiero ver esas fotos, dónde están esas fotos que le tomó, que porque aquí (Agencia del Ministerio Público) no ha avanzado nada. Fue el martes 15 de marzo, fue en una estética llamada Juliette, la persona esa se llama Julio César Ramírez Trujillo, ubicada en José María Pino Suárez No. 7, en la colonia Azteca”, explicó doña Hortencia Félix.

La mamá dijo que Anahí se estaba haciendo un tratamiento estético pero desconocía si esa persona contaba con permiso para hacer esos tratamientos.

“Yo platiqué con ella a las 10:00 de la mañana, porque yo venía al Seguro Social y platiqué con ella, y me dijo que venía a darse unos masajes. Entonces, cuando yo llegué del Seguro me encontré la noticia que mi hija estaba desmayada en ese domicilio y que fuera por ella, pero si esa persona si le hubiera dado atención desde antes, tal vez mi hija se hubiera salvado, pero no le dio ninguna atención y la tuvo inconsciente más de una hora ahí en la estética”.

Dijo que a Anahí, madre de familia de tres hijos y con 36 años de edad, le inyectaron algo en los glúteos, que fue lo que le causó su muerte, pero lamentó que las autoridades pusieran en el dictamen legista que había muerto de una sobredosis, porque aseguró que su hija no iba drogada.

Antes de pasar a ver al agente del Ministerio Público, exigió que se haga justicia, para que esa persona que realiza estos tratamientos de belleza no siga haciendo lo mismo que hizo con su hija, que falleció y no le dio ninguna atención, ni llamó a una ambulancia, sino que en su carro particular la llevó a la Cruz Roja.

Afirmó que esta persona no tiene ningún título que lo acredite para realizar cirugías ni tratamientos estéticos. Es por ello que acudió a la Vicefiscalía para ver qué avances hay en el caso, con el fin de que no quede impune.