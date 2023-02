Pide ayuda para localizar a sus hijas sustraídas por ex alcalde de Mazatlán

En septiembre de 2020 las menores Ximena Sarahí de 7 años y América Lupita de 14 fueron sustraídas del domicilio de su madre en el puerto de Mazatlán, presuntamente por su padre, el ex alcalde Jorge Rodríguez Pasos. Desde entonces, Lupita Valle ha intentado localizarlas por todos los medios posibles.

“Seguimos en la lucha, en la búsqueda constante, cada día, 24 horas, no paramos con tal de dar con el paradero de mis hijas”, expresó la madre de las menores.

También puedes leer: El calvario de Guadalupe: su exesposo se robó a sus hijas y las autoridades no hacen nada

Esta mañana Lupita Valle sostuvo una reunión con la fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada para conocer el avance en las dos carpetas de investigación contra el padre de sus hijas, una por violencia familiar y otra por sustracción de menores.

“En la reunión se tocaron muchos temas que por secrecía no puedo comentarles, uno de ellos vino a confirmar uno de mis temores más grandes, que mis hijas no están estudiando, ellas tienen alrededor de tres ciclos escolares que ya no estudian”, informó.

A 2 años 4 meses de la sustracción de las menores, Lupita Valle informó que la Fiscalía le ha presentado algunos avances en la carpeta de investigación, sin embargo es necesaria la colaboración de las personas que tienen información del paradero de las menores, de quienes se presume que siguen en México.

“Les hago un llamado a la sociedad sobre todo a aquellos que consciente e inconscientemente son cómplices de esta situación en la que se encuentran y del peligro que corren mis hijas”, sostuvo.

“Por caridad humana no sigan encubriendo los, no sean cómplices del daño que mis hijas han estado sufriendo, me siento desesperada, el tiempo pasa y no sé en qué condiciones están ellas, temo mucho por su integridad, porque conozco los alcances y la maldad que tiene Jorge Alberto y él no se va a tentar el corazón para hacerme daño y dañar a mis hijas”.