Perseverancia y esfuerzo: Gabriel Alexis, joven autista, se gradúa de la universidad

"Han sido múltiples las adversidades a las que nos hemos enfrentado mi familia y yo en toda mi vida de estudiante, pero mi perseverancia, disciplina, esfuerzo y paciencia, son las herramientas que me han sostenido", fueron las emotivas palabras de Gabriel Alexis Villavicencio Chairez, un joven autista y que hoy logró una meta más al graduarse como licenciado en Educación Deportiva.

El mazatleco de 22 años y ahora egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, brindó un discurso de despedida en la ceremonia de graduación de la Escuela de Educación Física y Deporte, representando además a la comunidad Adiuas, Unidad Regional Sur.

"Todos como estudiantes hemos pasado por momentos difíciles a causa de la pandemia, sin embargo, y sin afán de demeritar el gran esfuerzo realizado por cada uno de ustedes, esas dificultades educativas para todos mis compañeros aquí presentes iniciaron hace dos años; las dificultades y retos académicos para mí y mi familia iniciaron desde que me diagnosticaron con autismo", expresó.

Con un dominio natural y seguro del público, en el Teatro Universitario como escenario, Gabriel Alexis agradeció, a nombre de todos los alumnos que pertenecen al programa de Atención a la Diversidad, la empatía y humanismo de sus maestros y compañeros de clase.

"Alzo mi voz en nombre de ellos y mío propio, para decir ante este magnífico escenario, gracias Universidad Autónoma de Sinaloa por pensar en nosotros y brindarnos la oportunidad de darnos las herramientas educativas y por tener la humildad de trabajar como profesionistas", agradeció.

Con dominio natural y seguro del público, brindó un discurso de despedida en la ceremonia de graduación. Foto: Cortesía | Comunicación Social Unidad Regional Sur

Padres orgullosos

Gabriel Villavicencio y Elida Chairez, padres de Gabriel Alexis, dijeron sentirse orgullosos de ver a su hijo cumplir un logro más. Contaron que cuando estaba a punto de cumplir dos años de edad lo diagnosticaron con autismo y desde entonces han sido años de terapia.

"Nos sentimos muy orgullosos, bendecidos por Dios, porque en todo este camino él nos ha sostenido y nos ha guiado para nosotros poder apoyar a Alexis en sus logros", dijeron.

La señora Elida mencionó que en su vida escolar siempre recibió el apoyo de sus maestros y era David, su hermano mayor, un ejemplo que él quería seguir, aunque no fue fácil, pues no en todas las escuelas se trabaja de manera inclusiva.

"Alexis es un chico que a la vez que estaba en la educación básica, también estaba recibiendo terapia. Desde pequeñín fue marcando la pauta de lo que él quería y cuando uno quiere es cuestión de apoyarlo en cada paso para que lo logre", mencionó.

"Siempre quiso seguir los pasos de su hermano mayor, en todas las escuelas que estaba su hermano él quería estar, no se pudo cumplir como tal porque no todas las escuelas trabajan la inclusión", añadió.

Gabriel Alexis Villavicencio Chairez, un joven autista y que hoy logró una meta más al graduarse como licenciado en Educación Deportiva. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Desarrolla sus habilidades deportivas y artísticas

Además de estudiar una carrera universitaria, Gabriel Alexis tiene habilidades deportivas y artísticas; le gusta practicar fútbol, basquetbol, vóleibol, beisbol y natación, también disfruta de cantar, bailar y hasta cocinar.

"Me gusta desarrollar otras habilidades como la cocina y la música, tocó la guitarra, piano, violín y canto más o menos", señaló.

Actualmente es jugador en un equipo de béisbol en la categoría de deporte adaptado, también es oyente en una academia para entrenadores, pues en un futuro le gustaría ser entrenador de fútbol.

"Me siento con mucha bendición y mucho orgullo, me da mucha emoción poder sacar adelante lo que tenía yo, me esforcé, con paz, orgullo y bondad", concluyó.