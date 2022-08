Hay alta demanda el canje de uniformes escolares gratuitos en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Durante la primera semana de canje de uniformes escolares gratuitos en Mazatlán, la demanda por parte de los padres de familia ha sido bastante positiva, aseguró el empresario Luis Granados, encargado de la tienda Casa Granados del Centro.

"El canje de uniforme empezó bastante intenso el lunes 22 de agosto, está fluido, la gente está canjeando sus uniformes, el año pasado y el antepasado no todos los estudiantes tuvieron clases presenciales, así que este año ya todos necesitan sí o sí sus uniformes”, dijo.

“Afortunadamente y gracias a Dios nos está yendo bien con esto, está muy fuerte el regreso a clases, pero se veía venir por lo ya mencionado, que los jóvenes ya están de regreso en las aulas", agregó.

Las fallas en el sistema, algo que en ediciones anteriores complicaba la entrega, han sido mínimas este 2022. Solo se ha tenido una caída en el sistema, que fue el día lunes.

"Afortunadamente, la Secretaría de Innovación logró apoyarnos con esa interrupción, se restableció el sistema y afortunadamente seguimos sin tener ninguna falla desde ese día, y es algo bueno para nosotros, la verdad, porque de ser interrumpidos a cada rato eso solamente nos frena y nos limita bastante para poder dar una buena atención".

Se espera un incremento del 30 por ciento en el canje de uniformes durante esta primera semana, en comparación con el 2019, año anterior a la pandemia.

El programa de Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos beneficiará a 477 mil 633 niños, niñas y adolescentes, a quienes se les hará entrega de dos prendas y un paquete de útiles escolares; están distribuidos de la siguiente forma: 81 mil 678 en preescolar; 263 mil 941 en primaria y 132 mil 014 en secundaria.

Por protocolos sanitarios, no pueden probarse las prensas en los vestidores. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Por orden alfabético

El canje se lleva a cabo por orden alfabético. Del 22 al 28 de agosto corresponde a las letras A-B-C-D-E-F; del 29 agosto al 4 de septiembre, las letras G-H-I-J-K-L-M-N-O; del 5 al 11 de septiembre, abarca las letras P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z; y del 12 de septiembre hasta el 30 de noviembre podrán canjearlos de manera libre.

Para el canje es necesario presentar la CURP y el reporte de evaluación del alumno o alumna, así como copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor.

En el caso de los menores que sean de nuevo ingreso, se deberá presentar la constancia de preinscripción.

En caso de dudas, los padres de familia o tutores podrán comunicarse al call center 667 846-42-20 o bien a través de la página: uniformesyutilesescolares.sinaloa.gob.mx

Protocolos por viruela del mono

Ante el primer caso confirmado de viruela del mono en Mazatlán, Luis Granados aseguró que se reforzaron las medidas sanitarias para evitar posibles contagios.

"No permitimos que entren a vestidores a probarse los uniformes, para evitar ese contagio, pero digamos que no es tan grave como lo fue el Covid-19, más que nada es por pura precaución, no es tan alta la posibilidad de contagio, estamos tratando de cuidar que la gente pueda contagiarse”.