Periodistas se manifiestan en entrega de informe del Instituto de Protección

Culiacán, Sin.-Un grupo de periodistas se manifestó esta mañana en contra de la directora del Instituto de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, Jheny Bernal, quien entregó el informe de labores anuales al Congreso del Estado.

Con cartulinas, los integrantes de los medios denunciaron el actuar del instituto respecto a la destinación de dinero para la protección de periodistas en situaciones de riesgo.

En este sentido, Julio Beltrán, periodista desplazado e integrante del grupo de manifestantes, expuso que han sido sujetos de actos victimizadores por parte del estado.

"Yo a alguien, es que se vea desde este lado del filo de la navaja, porque la experiencia no es nada grata después de que uno se va en desplazamiento forzado interno, pues pierde no solamente su trabajo y empleo, sino también su familia y todo lo que eso conlleva", expuso.

Declaró que en su caso hay un proceso judicial al respecto, pues ha tenido que recurrir a la contratación de representantes legales privados debido a que los defensores de oficio no hicieron las diligencias correspondientes.

"Por eso se caen los casos, compañeros, no podemos nosotros estar experimentando con nuestras vidas, sobre todo, y por desgracia, las agresiones a periodistas previo a las elecciones van aumentando, o sea, el panorama no va a mejorar entonces", declaró.

En este sentido, señaló que han solicitado el apoyo del Instituto, pero que no se les ha dado debido a temas presupuestales.

Sí hay presupuesto

Rosina Ávila, consejera del Instituto, declaró que sí hay presupuesto para este tipo de apoyos, sin embargo, dijo que la administración no canaliza el dinero a este rubro.

"Para los apoyos directos se aprobaron cerca de 2 millones de pesos y de estos dos millones de pesos se han ejercido solamente unos 400 mil pesos aproximadamente, entonces ella no puede decir que no hay apoyo. Además, el pasado mes de julio, el Instituto compró un carro del año y para el año que viene pretende abrir una nueva oficina, o sea, lo que implica que el Instituto puede estar operando como una agencia de colocaciones o una agencia para dar trabajo cuando el propósito de este organismo no debe de ser esto. El propósito debe de ser velar porque se proteja la vida de los periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos", dijo.

Asunto de reglas

Al respecto, la directora comentó que no puede destinar dinero para apoyar a los periodistas y defensores desplazados, puesto que los lineamientos no se lo permiten.

Explicó que están buscando una reforma a la ley orgánica del instituto para que esto sea permisible.