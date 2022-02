Pedirán certificado de vacunación Covid en Carnaval de Mazatlán

Mazatlán. Sin-. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, advirtió que no se permitirá la entrada a los eventos del Carnaval a aquella persona que no lleve su certificado de vacunación o una prueba reciente de laboratorio que diga que salió negativa al Covid-19.

Aclaró que será la misma autoridad municipal la que vigilará que se respeten los aforos en los diferentes eventos y que no debe de haber dudas en la gente, aunque reconoció que será en el desfile y la Quema de Mal Humor donde se hagan cosas diferentes y donde será un reto.

Cuestionado sobre si hay buena o mala coordinación con la Secretaría de Salud estatal, dijo desconocerlo, pero especificó que no se peleará con nadie.

"Yo no sé si hay buena o mala coordinación, lo único que sé es que conmigo nadie se ha dirigido y nosotros estamos coordinando todo, toda la coordinación que aparece ahí, todas las propuestas de aforos son nuestras, no son impuestas, son nuestras, debe de intervenir (la Secretaría de Salud), no lo sé, pero conmigo no", manifestó.

El alcalde Benítez Torres dijo que vigilarán centrales camioneras y aeropuerto como siempre lo han hecho.

Anunció que habrá entrega de boletos de forma gratuita y será en las colonias populares, buscando que lleguen a quien lo requiera.

Agregó que no van a decir hasta el mero día en qué colonias van a estar dando y será el número de boletos que se les autorizó.

"No va a entrar quien no tenga su certificado de vacunación, ni vayan porque no van a entrar, eso sí se los aseguro, a todos los eventos, públicos y cerrados, si no traen certificado no entran, en su defecto, si no tuvieran la credencial porque implica cierta problemática, una prueba Covid negativa de ese día o un día antes. Más no podemos hacer, oiga, para prevenir, por eso aviso a los ciudadanos, lleven su certificado de vacunación o el que no lo haya hecho, hágase una prueba, si está negativo se les permite el paso ", afirmó.