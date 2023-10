Para dar atención jurídica a mujeres, formarán el grupo “Abogadas Violetas”

Culiacán, Sin. -Con el objetivo de brindar atención jurídica a las mujeres de Sinaloa, Gobierno del Estado conformará una unidad de defensoras legales dedicadas a este rubro, la cual llevará por nombre "Abogadas Violetas".

Esto fue notificado por la titular de la Secretaría de Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, quien indicó que se prevé el despliegue de estas trabajadoras para el 2024.

La funcionaria dijo que ya hay atención jurídica gratuita a través de la Defensoría Pública, pero señaló que esta solo trabaja con imputados, no con víctimas de violencia ni mujeres vulnerables.

Además, señaló que un grupo poblacional de mujeres que será beneficiado con la implementación de "Abogadas Violetas" serán las mujeres que se encuentran cumpliendo condena en las prisiones del estado.

"Estamos al pendiente; hay la idea de tener una política pública aún más de apoyo. Hay mujeres que no logran salir porque no tienen para la fianza o para ciertos trámites. La Defensoría a veces no les informa como debe, por eso, hay un programa que el gobernador muy probablemente anuncie para el 2024, que son las abogadas violeta", declaró.

Las gestiones

Guerra Ochoa dijo que se tiene planeado proponer al Congreso local que se etiqueten recursos específicos para la contratación de abogadas que atiendan a las mujeres del estado, por lo que quedara en manos de los diputados la aprobación del presupuesto.

No obstante, señaló que un obstáculo con el que se encuentran es que no pueden incrementar tanto la nómina por ley, pero se buscará que se contraten al menos 50 abogadas violetas.