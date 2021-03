Pandemia disminuye contagios de influenza en 2021

Culiacán,Sin.- El uso del cubrebocas, la sana distancia y el constante lavado de manos, generó que los casos de influenza en México disminuyeran en un 70 por ciento, mientras que, en Sinaloa, se detectó un posible subregistro al no haber pacientes confirmados en las plataformas de salud nacional.

El médico de Enlace Científico de Inmuno/Influenza en Roche México, Luis Martell, explicó que, en los datos registrados por la Secretaría de Salud nacional, marcados por la vigilancia centinela, no hay ningún caso reportado.

Sin embargo, aclaró que esto no quiere decir que en el estado no se hayan presentado casos de influenza, sino que probablemente no hubo detectados en la vigilancia y adicionalmente fueron muy pocos.

El especialista, comentó que, en infecciones de vías respiratorias agudas, en donde se incluye el Covid-19, en Sinaloa se registraron cinco mil 500 casos durante la temporada de influenza (octubre 2020-marzo 2021).

Destacó que esta temporada de influenza fue atípica por todas las medidas que se ha tenido por la emergencia sanitaria, lo que se reflejó en una disminución en los casos, en comparación con años pasados.

Al existir la posibilidad de que una persona se contagie de influencia fuera del periodo estacional, señaló que la aplicación de la vacuna es un factor importante para evitar la enfermedad, de ahí, que se tienen que mantener las campañas de concientización con la ciudadanía.

“Puede predominar a veces en temporadas no estacionales, a lo largo del año, tal vez por una cuestión de baja de temperatura o algún pequeño brote que haya habido en un lugar, sí puede haber casos digamos de influenza fuera de temporada, no quiere decir que desaparezca, más bien, lo que pasa es que vemos menos casos”, subrayó.

Indicó que al ser los síntomas de influenza muy parecidos a los del Covid-19, la recomendación es que el paciente acuda con el médico para tener un diagnóstico temprano, con una prueba de laboratorio.

“Esto va a darme un diagnóstico certero de si tengo influenza o tengo covid y a partir de esto, ya se inician diferentes algoritmos de tratamientos, para influenza específicamente tenemos antivirales específicos”, expresó.

En cuanto a los pacientes que padecieron influenza y coronavirus al mismo tiempo, el especialista, mencionó que no existe una segmentación específica, sino solo casos aislados a nivel nacional.

"Pero al parecer son un poco más anecdóticos a nivel hospitalaria, en donde a los pacientes se les hizo justamente ambas pruebas diagnóstico y salieron con una patología doble", añadió.









