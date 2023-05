Pagarán aguinaldo de 2022 a trabajadores de Jumapae cinco meses tarde

Escuinapa, Sin.- Los trabajadores de la Jumapae (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa) estarían iniciando a recibir el pago del aguinaldo correspondiente al año 2022, el cual es uno de los pendientes de pago que tienen los empleados.

Tanto el personal jubilado como activo de la paramunicipal tienen pendientes de pagos de aguinaldos y varias quincenas atrasadas, por lo que el gobierno municipal está aportando millón y medio de pesos, mientras que Gobierno del Estado pondrá un millón de pesos para solventar la mayor parte de este adeudo.

También puedes leer: Blanca García pide apoyo a Rocha Moya para pagar salarios a Jumapae

Felix Zamora Rodríguez, tesorera municipal, informó que el pago se estará haciendo por medio del Ayuntamiento hacia los trabajadores de la paramunicipal, iniciando a dispersar el pago del aguinaldo correspondiente al año 2022.

"El día de hoy (martes) se les va depositar lo que es el aguinaldo 2022, es la única relación que nos han entregado para pagar, si no se ha pagado más es porque no tenemos soporte, para saber cuánto se les debe, ahorita solo nos han traído para el pago de este aguinaldo".

Resaltó que la cantidad total que se les adeuda por el concepto de aguinaldo, es de cerca de 375 mil pesos.

Asimismo, se está en espera de que se les entregue la relación de los pendientes de pago de salarios de cada uno de los trabajadores, para poder seguirles pagando.

"Lo demás (salarios) no les podemos pagar aun porque no tengo el soporte para ampararnos y pagarles, como Ayuntamiento, no sabemos cuánto ganan y cuánto se les debe ya que ellos son trabajadores de una paramunicipal, por más que queramos no podemos solventarles".

Por último, recalcó que los dos millones y medio de pesos, están destinados para el pago de trabajadores activos y jubilados de la Jumapae y este se va repartir de manera equitativa y se les va pagar hasta donde alcance el recurso.