"Queremos comer y curarnos": Jubilados y pensionados de la Jumapae

Escuinapa, Sin.- "Queremos comer y curarnos", es la petición que está haciendo el personal Jubilado y Pensionado de la Jumapae (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa) por la falta del pago de varias quincenas, aguinaldo y liquidaciones.

Son un total de 29 empleados en el estatus de Jubilados y Pensión de la paramunicipal quienes se manifestaron a las afueras de las oficinas de esta, para expresar su sentir, ya que están batallando hasta para comer por la falta de los pagos.

Denunciaron que tan solo las quincenas, hay algunos compañeros a quienes se les adeuda hasta diez y en este año no se les ha depositado ninguna.

"La situación es que queremos que nos paguen, que respeten nuestros derechos que hasta ahorita no se nos ha beneficiado en nada, nuestros derechos están siendo vulnerados, tenemos compañeros con problemas de salud y en el Seguro Social no hay medicamentos y tampoco tienen dinero para poder comprar porque no se nos paga ... A algunos compañeros nos deben desde el mes de diciembre", expuso Alma Polanco.

Un total de 29 empleados en el estatus de Jubilados y Pensión de la paramunicipal. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Además de las quincenas, comentaron que a la mayoría les deben la liquidación, primas vacacionales y parte de los aguinaldos 2021 y 2022.

Agregaron, que algunos compañeros quienes aún pueden hacerlo, se han empleado en otros espacios para poder alcanzar el sustento de sus familias, pero existen ya otros que tienen alguna discapacidad o son adultos mayores que ya no pueden laborar y dependen solamente del ingreso de su pensión.

A la mayoría les deben la liquidación, primas vacacionales y parte de los aguinaldos 2021 y 2022 Foto: .Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Ya ando en los 88 años de edad, ya no puedo trabajar, el único dinero con el que vivo es de la pensión y ya tengo varios meses que no se me paga, ahí con lo que me dan los hijos, la voy pasando para comer", expuso Toribio López.

Por último, dijeron que esperan que esta petición alcance a llegar hasta el Gobernador, Rubén Rocha Moya, para que se les dé una respuesta, de lo contrario van a radicalizar su protesta, al grado de cerrar vialidades con todo y sus familias que también resultan afectadas por la situación que ellos viven.