Jubilados y pensionados de la Jumapae exigen que les paguen lo que les deben

Mazatlán, Sin.- Alrededor de 32 trabajadores jubilados y pensionados de la Junta Municipal de Agua Potable de Escuinapa se reunieron en Mazatlán para hacer públicos los adeudos que la paramunicipal tiene con ellos desde hace más de cinco años.

Alma Angélica Polanco, vocera de este movimiento, señaló que desde el año 2018 se tienen estos adeudos y que pese a dialogar con la gerente de la JUMAPAE, no les han solucionado la situación.

"No queremos tener conflictos legales, estamos abiertos a dialogar con las personas de la dependencia, pero no pasa nada, la respuesta siempre es la misma, nos dicen que no hay dinero, que no tienen ni para pagar los servicios, recientemente vimos que dijeron que quieren recursos para pagar la luz, pero hablan de que necesitan también para pagarnos lo que nos deben", dijo.

Agregó que han intentado hablar con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para que los ayude.

"Queremos hablar con él, solo le pedimos tres minutos de su valiosísimo tiempo, sabemos que es alguien ocupado, previamente nos lo topamos en un evento y nos dijo que tiene esta situación en su cabeza", señaló.

El adeudo que se tiene con los 32 jubilados es de alrededor de 3 millones de pesos, que se reparte entre salarios atrasados, aguinaldos y otros incentivos.

"Se hicieron cuentas y nos deben a todos alrededor de 3 millones de pesos, nos han abonado, a mí me dieron 20 mil pesos y una que otra vez me han abonado, pero a tres compañeros nada más les abonan de poco más de mil pesos, cada día nos las vemos más complicadas, caemos en deudas y otras cosas para poder sobrevivir".

Tráfico de influencias

También denuncian que en la Jumapae hay tráfico de influencias y múltiples irregularidades que hasta la fecha no han sido aclaradas.

"Es ilógico que nos hayan corrido o jubilado a varios y que de repente ya tengan gente nueva trabajando, es muy raro también que nos jubilaron y no nos den lo de nuestra jubilación, y a los nuevos sí les llegue su salario completo, hay demasiadas irregularidades y mucho tráfico de influencias".