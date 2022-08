Otra vez resurgen los baches en la calle Benito Juárez de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Aunque constantemente se le han hecho reparaciones debido al hundimiento y desprendimiento del adoquín, la última hace aproximadamente seis meses, la calle Benito Juárez de Mazatlán, entre Alemán y Ángel b, presenta un grave deterioro.

Vecinos y comerciantes de la zona señalan que los baches se incrementan en temporada de lluvias, lo que hace complicada la circulación por la vialidad.

“Es un cochinero, ni parece que hace poco arreglaron, ya se volvió a hundir el piso y a desprenderse el adoquín, ahora tienen que reparar de nuevo”, dijo Saúl, un joven que todos los días toma un camión urbano en la esquina de Benito Juárez y Constitución.

Los baches han representado un riesgo para automovilistas, peatones y motociclistas en esta temporada de lluvias, pues muchos de ellos se tapan con el agua encharcada.

"Que arreglen esta parte del Centro es lo que ocupamos, no otras cosas, yo he visto dos accidentados a causa de los baches, de momento solo han sido golpes leves, pero qué pasa si un camión o un carro ya vienen con la viada y no pueden frenar, ahí sí pueden provocar una tragedia", comentó una empleada de una pizzería ubicada a la altura del Palacio Municipal.

A esta problemática se suma la de las inundaciones, que también provocan incomodidades a quienes utilizan la vialidad.

"Ojalá que vengan a reparar, y pronto, porque hay muchos baches, y a eso le añades el agua cuando llueve, cómo se inunda por aquí, mejor que pongan una alberca, porque para llegar al trabajo apenas nadando, así es aquí en esta parte del Centro, y más aquí en esta calle todo el cochinero que se hace por aquí, en veces uno no puede ni caminar porque las banquetas no están todas juntas es de a fuerzas que tenemos que cruzar las calles y llegar todos mojados al trabajo", afirmó Clarisa, una vecina afectada por esta situación.

La situación

La calle Benito Juárez fue remodelada en el 2018 junto con otras vialidades del Centro Histórico de Mazatlán, previo a la realización del Tianguis Turístico.

La vialidad ha sido intervenida por lo menos en tres ocasiones después de esa fecha, regularmente antes o durante la temporada de lluvias, la última ocurrió en el mes de febrero del 2022, sin embargo, los baches siguen apareciendo porque no se ha cambiado la estructura por completo.