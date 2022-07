Osuna Lamarque niega acusaciones contra trabajadores por robo de medicamento

Mazatlán, Sin.- Satisfecho porque reconocieron públicamente su señalamiento, aunque inconforme por la acusación contra trabajadores sindicalizados por robo de medicamentos, se mostró el regidor Jesús Osuna Lamarque, luego de la rueda de prensa que ofreció el director de Servicios Médicos y el secretario del Ayuntamiento, sobre los medicamentos caducados en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez.

El edil aceptó que no tenía conocimiento de la procedencia de ese medicamento, no obstante, exhortó a la prevención para que no vuelva a ocurrir, pues todo ello repercute en el erario público.

"Todos los medicamentos, así lo haya comprado el Hospital Militar u Hospital General, son dineros públicos, de los contribuyentes y que no es justo que se echen a perder y vayan en detrimento de las arcas públicas, llámese municipales, estatales o federales. El dinero público tiene que ser muy bien usado, bien dirigido para que quede en provecho de los ciudadanos en obras o servicios", dijo.

Agregó que durante los años que estuvo al frente de Stasam nunca tuvo reporte o queja de que algún empleado haya sustraído fármacos de manera ilegal.

"A mí me consta que los trabajadores municipales han estado actuando honestamente, en el tiempo que estuve de dirigente no tuve ningún reporte ninguna, queja ningún, conocimiento de que algún empleado haya sustraído o haya tenido problemas en ese aspecto, la mayoría, o todos, tienen un buen desempeño", dijo.

Que se investigue a fondo

Osuna Lamarque mencionó que jamás encubría a un mal trabajador, por ello aseguró que no es verdad los señalamientos a los trabajadores sindicalizados, incluso indicó que debería haber algunos cambios con los empleados de confianza, pues son ellos quienes están a cargo del buen funcionamiento, desempeño, orden, control y manejo de los medicamentos, mientras que el trabajador sindicalizado es el que recibe las órdenes.

"Tengo entendido que el Órgano Interno de Control y la síndica están haciendo sus propias investigaciones, para aclarar más a fondo el problema que se dijo y pues vamos a esperar que resolución observación puedan tener ellos", indicó.

Hasta el momento, añadió, no ha habido un acercamiento directo con el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, solo los saludos en las sesiones de Cabildo y reveló que aún mantienen su amistad.