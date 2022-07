¿Qué pasó con los medicamentos caducados en Mazatlán? esto dicen las autoridades

Mazatlán, Sin.- Endy Ramos Aragón, director de Servicios Médicos municipales, ofreció una rueda de prensa en compañía del secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, para aclarar el tema de los medicamentos caducados en el hospital Margarita Maza de Juárez, luego de los señalamientos que hiciera el regidor Jesús Osuna Lamarque.

Dijo que los medicamentos se recibieron en donación en noviembre del 2021 por parte del Hospital Militar el cual estaba próximo a caducar y en un "acto de buena fe" el "hospitalito" lo recibió. En peso, eran poco más de una tonelada.

Algunos caducaban en enero, otros en febrero; solo el 10% era para tratar el Covid-19, los cuales aseguró si se les dio uso, el otro 90% para otro tipo de padecimientos, que no coincidieron con las necesidades de las enfermedades de los pacientes en ese momento.

LOS MEDICAMENTOS CADUCARON POR LA PANDEMIA

Ante el cuestionamiento del por qué no sé difundió a la existencia ese medicamento, para que quien lo ocupara fuera beneficiado con ello, el funcionario municipal respondió que el "hospitalito" hace jornadas médicas, realiza donaciones a dispensarios, de apoyos a la ciudadanía, para que este tipo de medicamento no se caduque, pero en esta ocasión esto no se hizo porque, todavía en esos meses era una época muy difícil de pandemia y la gente se resistía salir a las calles a exponerse.

"En esa época que se presentó una nueva ola de Covid, fue complicado andar por las calles, andar haciendo eventos masivos y andar de esta manera", declaró.

No obstante, para esas fechas, de acuerdo a los informes de la Secretaría de salud, Mazatlán comenzó el mes de noviembre con solo 44 casos activos de Covid-19 y cerró el mes con 28 casos. En diciembre cerró con 45 casos activos y enero con 41.

"Todavía se registraban muchos casos, una cosa es que la ciudadanía anduviera por ahí libremente y otra cosa muy distinta es que ya no hubiera casos, creo yo que no estábamos en condiciones, que se hiciera es una cosa, el deber ser es otra", consideró.

Se instalaron 28 cámaras de videovigilancia el hospitalito para integrar evidencia de robo de medicamento, pero hasta el momento todo es sospecha. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Aunque sí hubo condiciones para eventos masivos organizados por el propio gobierno municipal, como la Fiesta de Año nuevo en Olas Altas y la realización del Carnaval.

"Mucho de ese medicamento no coincidió con las necesidades de las enfermedades de los pacientes, por lo cual tuvimos que darlos de baja con los procedimientos administrativos qué son los correspondientes", apuntó.

Fue en marzo cuando se inició el procedimiento para dar de baja ese medicamento y mandarlo destruir.

Además, aclaró que dentro de esa tonelada no solo iban fármacos, sino también material quirúrgico, el cual aporta mucho más peso que una caja de medicamento.

"No se puede utilizar material quirúrgico en alguien que no se va a operar y a veces no hay maneras de aprovechar ese recurso", aclaró.

No obstante, la duda que siguió sin despejarse es, ¿cuánto costó mandar destruir ese medicamento?

¿PROCEDERÁ LA DEMANDA?

La otra vertiente de asunto fue la acusación del alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, sobre el robo de medicamentos por parte de personal sindicalizado y que adelantó se interpondría una denuncia penal por este delito. Incluso en un principio "el químico" negó el hecho de los fármacos caducados y después solo reconoció.