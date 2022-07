Descubren medicamento caducado en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez

Mazatlán, Sin.- Un proceso de investigación para fincar responsabilidades, exigió el regidor Jesús Osuna Lamarque ante el descubrimiento de una tonelada de medicamento caducado en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez.

La denuncia pública la hizo este jueves ante compañeros regidores; la síndica procurador, Claudia Díaz Cárdenas y el titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Aguilar, cuando este se encontraba rindiendo su informe de actividades y a quién también cuestionó si ya había tomado cartas en el asunto.

"He tenido informes qué ha caducado mucho medicamento y es una merma para el Ayuntamiento, es doble pérdida, porque se compró y no se utilizó y se tiene que contratar una empresa especializada para que se lo lleve", dijo ante los presentes en sala de Cabildo.

Entrevistado al término de la comparecencia, mencionó que esta lamentable situación se detectó hace apenas dos meses, pero los medicamentos habían sido comprados en el 2021.

"No me había tocado ver eso, me dio tristeza ver el pasillo con mucho medicamento y eso pega a los derechohabientes que ocupan y no hay porque resulta que está caducado", lamentó.

Exhortó al personal que labora en el "hospitalito" y que se encarga del control del medicamento a prestar más atención al momento de comprar los farmacéuticos, para verificar que la fecha de caducidad tenga buen margen y no recibir los lotes que ya están próximos a vencer.

“Yo pienso que han de haber hecho pedido en exceso o han de haber comprado el medicamento, pienso yo, con poco margen de caducidad", considero.

ACTUALIZAR REGLAMENTOS

Padilla Aguilar comentó que estaba entrado del caso y se habían iniciado auditorías y agregó que dentro de la dependencia no existe ningún reglamento o lineamiento para el manejo de los medicamentos.

Ante la situación, tanto los regidores cómo sindica procuradora, coincidieron en la urgencia de analizar y actualizar reglamentos en general, pues hay algunos que están obsoletos desde el 2006.

"Hay situaciones que son por lógica, por justicia y no necesitan reglamento para actuar", concluyó Osuna Lamarque.

PARA SABER

Fue alrededor de una tonelada de medicamento caducados la que se descubrió en el Hospital Margarita Maza de Juárez, hasta el momento se desconoce el valor monetario de la pérdida.

Se sabe que ya una empresa especializada los recogió, pero también se desconoce cuánto costó este servicio, lo que sí es que cobró por kilo.