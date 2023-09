Órgano Interno de Control revisará caso de la encargada de Comunicación de Cultura

Mazatlán, Sin. -El caso de Adriana Torres, encargada de Comunicación del Instituto de Cultura, será revisado por el Órgano Interno de Control, informó el alcalde Edgar González Zataráin, luego de que se reuniera con el director de la paramunicipal, Raúl Rico González, y con la trabajadora, tras comprobarse que esta había estado promoviendo a una de las "corcholatas" locales.

El caso

El pasado 12 de septiembre el munícipe mencionó que no estaría permitido que ningún funcionario o trabajador esté participando en asuntos políticos a propósito de la "fiebre de las corcholatas" morenistas rumbo a las elecciones del 2024, razón por la cual ya despidió a dos trabajadores del Ayuntamiento.

También puedes leer: Despiden a titular de Comunicación Cultura por promover a Fernando Pucheta

Ese día trascendió que Adriana Torres, encargada del área de Comunicación de Cultura, había desatado difundiendo una invitación a los medios de comunicación para la rueda de prensa de Fernando Pucheta, quien se destapó como aspirante la alcaldía de Mazatlán. El alcalde juró que de comprobársela este hecho sería un despido seguro.

Posteriormente, el 13 de septiembre, el alcalde informó que ya se había comprobado tal acción, por lo que le pediría a Rico González hacerlo conducente y notificar a Torres sobre su despido. Ese día por la tarde se reunió con ambos.

El alcalde mencionó que se le dio la oportunidad a Torres de exponer su versión del caso. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Se va al OIC

Este día González Zataráin reveló que el caso de Adriana seguía en proceso, es decir, no fue cesada de sus funciones porque está haciendo un análisis de la situación, se le dio la oportunidad de que expusiera sus razones donde salió a relucir que ella había recibido la indicación de un superior suyo para compartir dicha invitación.

"Esto sigue en proceso, se está haciendo un análisis ahí porque obviamente le dimos la oportunidad de que expusiera su sentido del porqué tomó esa decisión, y obviamente se va a mandar al órgano Interno de Control porque deja entre ver cosas, hay indicaciones ahí que se recibieron de gente superior a ella", reveló.

Agregó que esta situación se está investigando porque es el único superior de Torres es Raúl Rico, pero ahí se andan echando "la bolita", entonces se llegaría al fondo del asunto.

No sé, está politizando

El edil apuntó que esta tema, no se está politizando y que es más bien de incumbencia, de administración pública, es de administración pública.

"Incluso dice ella, 'entonces lo voy a hacer desde mi casa, en horarios que no sea de trabajo' tienes esa libertad, pero comprometes una postura en la administración, ella dice que tiene una amistad ahí, respetable su amistad, pero es distinto a que se utilice el horario de trabajo para este tipo de actos, sigo insistiendo en eso", dijo.

¿Incongruencia?

Al presidente municipal también se le cuestionó si no era una incongruencia de su parte que mientras les impide los trabajadores andar en actos políticos, él y algunos funcionarios estatales e incluso municipales, se reunieron el día sábado para celebrar el triunfo de Claudia Sheinbaum como candidata a la Presidencia de la de la República por Morena.

Ante esto, Edgar consideró que no, ya que el proceso para elegir al candidato ya había terminado, además de que no era un evento de la candidata como tal ni tampoco para celebrar su elección, sino que era un evento del partido, un llamado a la unidad y que eso es distinto a tener pretensiones políticas y que tampoco nunca mostró inclinación por ninguna "corcholata".

"No porque primero, ya había concluido el proceso, era un evento del partido y no una celebración, sino un llamado de unidad de los actores principales".