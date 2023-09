Al menos cuatro regidores del Cabildo mazatleco tienen aspiraciones políticas para el 2024

Mazatlán, Sin. -A apurarse con las modificaciones a los diferentes reglamentos y sacar adelante temas pendientes, llamó el alcalde Edgar González Zataráin a los regidores del Cabildo mazatleco, pues es sabido que varios de los ediles tienen aspiraciones políticas para el 2024.

Entre estos están los pasistas Reynaldo González Meza, coordinador de la comisión de Seguridad Pública; América Carrasco Valenzuela, quien coordina la comisión de Transparencia: el morenista Roberto Rodríguez, coordinador de Juventud y Deporte, y el panista Martin Pérez Torres, coordinadador de la comisión de Participación Ciudadana, los tres uly HNA levantado la mano para ser candidatos a la alcaldía de Mazatlán.

Mencionó que al menos los regidores tienen suplentes; sin embargo, podría verse un poco afectada la continuidad y seguimiento que ya hay en algunos temas.

Sobre sus funcionarios mencionó que hasta el momento ninguno ha expresado o mostrado interés en participar en las contiendas electorales, pero una vez abierta las convocatorias internas de los partidos, seguramente muchos querrán apuntarse y, por tanto, tendrán que separarse del cargo.

Esta situación, dijo que no afectaría la administración municipal, ya que al menos los titulares de las principales direcciones no tienen esas aspiraciones o pretenciones.

"Todavía no porque esos temas se va a desatar más cuando salgan las convocatorias internas, por ejemplo de Morena, todo mundo se va a querer inscribir y es donde va a haber un voladero porque muchos van a querer participar, algunos de regidores, otros de diputados, otros de alcalde, otros de diputados federales y es donde todo mundo va a ir a apuntarse" dijo.

Advertencia a los trabajadores

González Zataráin añadió además que no va a tolerar que sus funcionarios o trabajadores participen en actos de proselitismo o actos anticipacipados de campaña, pues este día trascendió que una trabajadora del área de comunicación del Instituto de Cultura apoyó con la difusión de la invitación a la rueda de prensa para el "destape" de Fernando Pucheta.

"No está permitido, eso no lo tengo hasta ahorita que me estás comentando, pero eso si se comprueba al igual que el del Rastro, misma mecánica, no podemos estar nosotros interfiriendo, lo hemos dicho, yo soy el primero en respetar todos los procesos, por eso no empujo ni aliento a nadie, respeto a quien tienen pretensiones, pero es distinto que desde dentro utilicen su tiempo utilices el recurso para hacer ese tipo de actividades y ahí eso sucede y se compruebe se le va a pedir que se retire ¿todavía no arranca y ya están ahí?" Advirtió.