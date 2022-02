Opacidad y corrupción en la ASE: Marco Antonio Zazueta

Culiacán. Sin-. El presidente de la Comisión de Hacienda Marco Antonio Zazueta advirtió que debido a que se ha estado protegiendo a funcionarios corruptos y la opacidad con la que se ha conducido la Auditoría Superior del Estado, las auditorías al SNTE 53 no han prosperado.

El diputado de Morena, en la Legislatura pasada fue presidente de la Comisión de Fiscalización y en ese entonces, dijo, la Auditoría Superior del Estado –ASE-, detectó más de 900 millones de pesos en montos por recuperar en el tema de las aportaciones de fondo de vivienda y de las aportaciones de fondos de los maestros. Local Van diputados por la renuncia de la Auditora Superior del Estado

“La auditora informó que había 900 millones de pesos por recuperar, pero solo puedo hacer una denuncia de 72 millones de pesos, porque sabía que se iba a caer en los tribunales, porque así es como funciona el sistema corrupto que tenemos, buscan nada más auditar que no fiscalizar, porque si fiscalizaran le darían seguimiento a la ruta del dinero”, precisó.

Precisó que esos 72 millones de pesos de los 900 millones, la auditora dijo que se destinaron para pagar nómina y aguinaldo a maestros, pero no siguió la ruta del dinero, por ejemplo, por qué no había dinero para pagar nómina, aguinaldo, sencillamente porque se lo habían robado.

Explicó que le dijo a la Fiscalía que se usó para pago a nómina y aguinaldo, no había delito que perseguir, porque la ASE no fiscalizó no hubo revisión, no se siguieron las cuentas bancarias, el concepto de gasto no lo revisan como debe de ser.

“No lo hicieron porque están coludidos autoridades y corruptos, los servidores públicos no están haciendo bien su trabajo”, dijo.

Recordó que cuando estaba Antonio Vega como auditor, anterior a Emma Guadalupe Félix, en su último semestre se hizo una auditoría al fideicomiso donde ya se detectaba que el edificio donde está la USE, ya había un adeudo del 2011 al 2016 por más de 138 millones 600 mil pesos, pero no se encontraban en los registros contables.

La titular actual, reiteró, nunca le dio seguimiento a ese proceso porque como le dijimos en su momento que ella solo atendía a su jefe Quirino Ordaz Coppel y han usado a los trabajadores del estado para que todo estuviera tranquilo, creyeron que iban a tener el poder toda la vida y creyeron que con líderes charros en los sindicatos todo iba a estar en la opacidad, que todo iba a estar tranquilo.

“Maicearon a uno que otro maestro que históricamente los han apoyado toda la vida. Yo acepto mi responsabilidad como legislador el tener un órgano fiscalizador deficiente, pero los maestros también deben de aceptar su culpa de haber elegido a líderes charros que los han traicionado”, indicó.

Dijo que ya no es posible que se sigan burlando de la sociedad y del propio congreso del estado y recordó que en las comparecencias la auditora únicamente responde lo que quiere, le saca la vuelta a las preguntas y aparte ningunea a los diputados, por lo que destacó que la auditora debe de ser destituida.