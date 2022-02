El “Químico” invitará a López Obrador al desfile de Carnaval

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se comprometió a invitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ahora que viene a Sinaloa este fin de semana, a quedarse en el puerto el domingo para que disfrute el desfile de Carnaval.

A pesar de que el presidente de México podría pernoctar en Mazatlán el sábado, previo a su gira para supervisar las presas Picachos y Santa María, dijo que no podría invitarlo a la Quema del Mal Humor y Combate Naval, porque no tiene comunicación directa con él.

“Lo que sí me voy a comprometer, es a invitarlo el domingo que lo vea por la mañana, es a que se quede al desfile, finalmente es decisión de él y de los que manejan su gira y de los tiempos de su trabajo, pero a mí me encantaría, sería histórico que un presidente de la República estuviera en un desfile, pero no puedo garantizar nada, es una invitación, a mí me encantaría, es de cortesía, pero él tiene la última palabra”, manifestó el alcalde Benítez Torres.

Aclaró que a él no le informan a qué hora llegaría el presidente de México a Mazatlán, ya que traen su Guardia Nacional cuidándolo y con el municipio no se manejan.

Agregó que con mucho gusto lo va a invitar a disfrutar del desfile de Carnaval.

Cuestionado acerca de una observación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por 823 millones de pesos al Ayuntamiento del ejercicio en la cuenta pública del 2020, el alcalde Benítez Torres explicó que es un tema del pago de salarios a trabajadores que por equis razones se han entrampado en aclararlo.

Dijo que ya están trabajando en resolverlo y no existe nada indebido, pero que en su momento lo van a demostrar.

“Sigue en esos tratos, pero todo se va a aclarar, yo no me preocupo porque insisto, yo no tengo cola que me pisen, me han buscado en tres años y medio y no me encuentran ni me van a encontrar, soy honesto, y honesto. Lo están tratando directamente con los auditores, abogados, aclarando, el por qué no se recibe si siempre se ha recibido así”, manifestó.









