¡No tengo nada que hablar con Roxana!: Adolfo Beltrán

Culiacán, Sin.- Después de que la dirigente estatal electa del PAN, Roxana Rubio, destacó que por indicaciones del presidente del CEN, Marko Cortés, buscará al diputado Adolfo Beltrán para que desista de renunciar al partido, el legislador le contestó que no tiene nada que platicar porque la decisión está tomada.

“No tengo nada que platicar con ella, la decisión ya está tomada, yo estoy fuera del PAN. No me interesa reunirme, y por dignidad no puedo quedarme en un partido donde se han presentado situaciones tan delicadas como las del pasado 19 de diciembre”, dijo.

Durante la jornada electoral del PAN el pasado mes de diciembre, Adolfo Beltrán y otros panistas fueron atacados violentamente por hombres armados, por lo que decidieron separarse del partido.

Reiteró que, a petición de Juan Carlos Estrada, está en espera de que culmine su periodo al frente del albiazul para que su renuncia se haga oficial y que ya inició ante el Congreso del Estado los trámites para separarse de la fracción parlamentaria del PAN.

Beltrán Corrales insistió que su salida es inminente debido a los acontecimientos que sufrió en carne propia el día del proceso para elegir la dirigencia y no porque Roxana Rubio diga que lo quitaría de la coordinación del grupo parlamentario.

“Yo tengo como dos años que no cruzo una palabra con Roxana, el tema mío fue lo que sucedió el día 19, no hay más”, dijo.

El diputado aseguró que hay otros panistas que también se van: Javier Sañudo, Lizet Delgado, Juan González quienes también fueron violentados durante la votación del pasado 19 de diciembre.

“Ellos se van, simple y sencillamente porque la situación que vivimos ese día no podemos admitirla, no podemos tolerarla”, concluyó.









