Un gobierno titubeante en la toma de decisiones: Sergio Torres

Culiacán, Sin.- El presidente de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, en la semanera naranja insistió que no hay nada más importante que la salud de los sinaloenses y señaló que el Gobernador Rocha Moya es muy titubeante en la toma de decisiones.

"No vemos desafortunadamente ninguna acción de gobierno para proteger la vida y la salud de los sinaloenses", Indicó Sergio Torres.

El presidente de MC, señaló que carnavales importantes a nivel mundial como el de Brasil se han suspendido y no ve porque el gobierno de Sinaloa titubea en la toma decisiones.

Mencionó, que el gobernador del estado no está previniendo nada, ya que el próximo domingo será el maratón de Culiacán el cual convocará a Miles de personas y que los municipios más importantes como Mazatlán, Ahome y Culiacán están es semáforo rojo por el aumento de contagios.

Sergio Torres puntualizó que es urgente un programa gratis para la detección de Covid-19 ya el gobierno actual no está pensando en la población más vulnerable.

"No están pensando en la gente de escasos recursos cuál gobierno de los pobres, aquí lo único que importa son los business, es el tema económico, la quedadera de bien, no están viendo por la vida y la salud de los sinaloenses", dijo.

En otro tema, refirió que a los cuarenta trabajadores del Gobierno del Estado despedidos por actos de espionaje los corrieron de manera arbitraria y que no se les ha comprobado nada.

"No se les ha comprobado nada y no se les pagó la quincena, no se les notificó y se les despidió de manera arbitraria a trabajadores, algunos de ellos con hasta 18 años de antigüedad, gente con un sueldo muy modesto que ocupa su salario para sacar a su familia adelante", expresó Sergio Torres.

Añadió, que los despidos han sido en toda la administración pública estatal y que cientos de familias han sido afectados por los despidos injustificados por el actual gobierno.









