Necesitamos aplicarnos en la disciplina financiera: Jesús Madueña Molina

Culiacán, Sin.- Durante la reunión de trabajo virtual con los colegios de directores de las Unidades Regionales Centro (URC) y Sur (URS), el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, expuso la importancia de atender el tema de disciplina financiera y austeridad, pues esto es necesario para hacer buen uso del presupuesto asignado a la casa de estudios.

Este evento se suma a las reuniones presenciales que ya se realizaron en las Unidades Regionales Norte (URN) y Centro Norte (URCN) que tuvieron como finalidad llevar información institucional a los directores de todas las unidades académicas, tanto de los niveles medio superior como superior de la universidad.

“Necesitamos aplicarnos en el tema de la disciplina financiera, en la austeridad que debemos tener para poder que el presupuesto nos alcance y que esto nos genere tranquilidad para el apoyo a las actividades sustanciales de nuestra universidad: lo que tiene que ver con la academia, con la investigación, la cultura y el deporte”, explicó Madueña Molina.

Indicó que se buscará reducir al máximo los gastos que no representen un beneficio para las actividades primordiales y de esta forma permitir que el presupuesto alcance.

“El mensaje que hoy quise transmitirle a los directores primeramente es que cerramos bien el año, arrancamos bien este año; pero eso no quiere decir que vamos a echar las campanas al vuelo y vamos a regresar al tema del dispendio y los gastos superfluos y de situaciones de eventos que no son necesarios, vamos a restringir ese tipo de actividades”, reiteró.

Uno de los puntos que mencionó con relación a este Plan de Austeridad, el cual se presentará en los próximos días al H. Consejo Universitario, fue la reducción de contratación a casi el 100 %. Se propondrá que se optimice el personal con el que ya cuentan las unidades organizacionales y académicas.

La cifra que se pretende ahorrar con estas estrategias es de 550 millones de pesos, ya que no se contará con ella para el cierre de este 2022. Dejó claro que, pese a que el desafío del recorte de presupuesto es grande, no se restringirá el apoyo a la investigación, el deporte, la cultura y la academia. Lo que se verá afectado por la falta de recursos será eventos, como el Informe de Labores del Rector; congresos, que suelen traer consigo gastos de boletos de avión y otros aspectos.

“Nos están pidiendo desde 2018 que tengamos disciplina financiera y austeridad, no se había hecho. El compromiso que tengo con las escuelas es que no les va a faltar nada, los vamos a apoyar para sus actividades principales. Pedirles comprensión y que nos entiendan, estamos en una situación de querer sanear las finanzas, no es otro el objetivo”, enfatizó.

También expresó a los directivos la importancia de seguir manteniendo las medidas de prevención ante la contingencia sanitaria actual









