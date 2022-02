No se encubrirá a policías y tránsitos: Edgar González

Mazatlán. Sin-. No se va a permitir abusos a los derechos humanos de las personas ni se van a encubrir malas actuaciones policiacas y de tránsito, advirtió el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain.

Informó que el caso de los dos agentes de tránsito que no turnaron a Barandilla al conductor de un automóvil que se paseó por el malecón y la ciclovía, fueron turnados a Asuntos Internos quien determinará una sanción más en firme y seria la sanción. Local Estará en Parque Ciudades Hermanas cárcel de Carnaval

“Para que no quede en un simple arresto de 36 horas o de 24 horas, porque ellos investiguen y determinen en función de la gravedad de la falta, no soy yo quien va a determinar, no soy yo quien puede decir que es grave o no grave, lo va a decir Asuntos Internos”, manifestó.

-El comandante Alfaro confirmó que les dieron 36 horas de arresto.

-Eso, independientemente de que él haya marcado el tema del arresto, está en Asuntos Internos, como recuerden ustedes el caso del policía que disparó y ese se fue al Órgano Interno de Control y ya está por sacar el resolutivo.

El funcionario municipal aseguró que al caso se le dará seguimiento, porque no se quedarán con un simple arresto.

-¿No se va a acuachar nada?

-No, por esa razón los hemos turnado, en este caso a Asuntos Internos, al Órgano Interno de Control y le vamos dando seguimiento. ¿Cuántos se han turnado hasta ahora? En el Órgano Interno de Control van tres casos además de 11 denuncias que se tienen por ciudadanos y de otros elementos, hay una serie de denuncias ahí en el Órgano Interno de Control”, informó el secretario del Ayuntamiento.

Cuestionado del caso de los periodistas y surfistas que fueron agredidos por elementos policiacos en la pasada tormenta “Nora”, González Zatarain dijo que no tiene conocimiento del mismo.

Aseguró que se respetarán los derechos humanos de los detenidos por las fiestas del Carnaval, donde un juez cívico determinará cómo llega la persona a Barandilla y ver si no llega golpeada o no antes de meterlo al área de celdas.