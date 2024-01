No me han indicado nada: Blanca García ante decisión del Consejo de Morena

Escuinapa, Sin.- Pese a aparecer en las listas de candidatos tras la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA, la alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez, informó que ella no ha recibido indicación alguna de su partido.

La Presidenta Municipal de Escuinapa, de acuerdo al listado que se difundió la noche del miércoles, sería la abanderada de MORENA y por consecuencia buscar la reelección en el próximo proceso electoral.

García Sánchez expuso que hasta el momento ella, no ha recibido indicación alguna y lo que conoce solamente es lo que se ha dado a conocer a través de los diversos medios.

"Hay que esperar que se me dé el informe, a mí todavía no se me ha dado ninguna indicación, hay que esperar, es una información que ha estado circulando, pero hay que esperar, somos varios alcaldes que aparecemos, pero hay que esperar".

Asimismo, dijo sentir satisfacción de ser tomada en cuenta y recibir el respaldo del Consejo Estatal, ya que ello refleja el buen trabajo que se ha realizado.

"Es un respaldo que se me da para ser una buena gobernante, aquí todo se ha hecho con el apoyo del Gobernador, aquí yo llego un primero de noviembre, yo me sumo a trabajar para el beneficio de los escuinapenses con el apoyo del Gobernador ... Es para mí algo satisfactorio el saber que están evaluando el trabajo, pero hay que esperar".

Por último, dijo que es importante ser disciplinado, respetuoso de los tiempos que se marcan, reiterando que ella personalmente no ha recibido indicación alguna.

"Hay que esperar, respetuoso de los tiempos, de hecho estos a la espera ... Hasta ahorita yo no se nada al respecto, sería yo mal informar si diría algo" concluyó.