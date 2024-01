Alcaldesa de Escuinapa descarta renuncia a su cargo

Escuinapa, Sin.- La alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez desmintió un fuerte rumor que surgió sobre la presunta renuncia al cargo de presidenta municipal de Escuinapa.

Dicho rumor surgió a raíz de una serie de reuniones que sostuvo la edil escuinapense con los funcionarios de todos los niveles del municipio.

La misma presidenta aclaró que estas reuniones se debieron a la planeación de trabajo de este año.

Agregó que hasta el momento no ha recibido indicación alguna sobre el tema político o una posible candidatura a reelección.

"A mi no se me ha indicado nada, hay que ser respetuoso de los tiempos, disciplinados, yo no he recibido ninguna indicación, no puedo decir algo al respecto".

Blanca García es uno de los alcaldes que iría en la búsqueda de la reelección por Morena.