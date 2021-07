"No le teman a la vacuna, témanle a morir”: primer vacunado de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Pese a tener una discapacidad que le impide poder caminar, esto no fue impedimento para que Guadalupe Armentilla acudiera a recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Guadalupe, fue el primero de los jóvenes escuinapenses de 18 a 29 en recibir la dosis de la vacuna Sinovac que se inició a aplicar este miércoles en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

El joven cuenta con una discapacidad para caminar, llegó en su cuatrimoto al centro de vacunación. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Al salir del centro de vacunación, expresó sentirse gustoso de haber recibido la vacuna, la cual dijo estuvo esperando durante mucho tiempo.

"La vacuna me va a ayudar mucho, porque yo tengo una válvula en la cabeza y si me llegara a dar Covid-19, me puede afectar mucho porque yo no puedo sufrir temperaturas altas".

Dijo que en su cuatrimoto junto con su esposa quien también tiene una discapacidad para poder caminar, llegaron hasta el centro de vacunación.

"Mi esposa y yo nos vinimos en la cuatrimoto, sí se nos hacía un poco retirado, pero el saber que veníamos por la vacuna, fue un motivo importante para llegar hasta acá".

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Para concluir, hizo la invitación para todos los jóvenes, que vayan a recibir su vacuna ya que dijo esta no solamente es para el bien de una sola persona sino para el de su familia y toda la sociedad.

"No le tengan miedo a la vacuna, ténganle miedo a morir por no ponerse la vacuna, el ponernos la vacuna nos protege como persona y también protegemos a nuestra familia" finalizó.

Cabe mencionar que la vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años en Escuinapa se mantendrá hasta el próximo viernes.









Lee más aquí ⬇

Local Para entrar a sitios públicos en Mazatlán, pedirán certificado de vacunación

Local Con vacunación a jóvenes se tendrá 70% de la población inmunizada