No hay inmuebles en riesgo de colapso por humedad: Protección Civil

Mazatlán, Sin. -El coordinador de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, comentó que no hay ningún inmueble que se encuentre en riesgo de colapso a propósito de la humedad que se ha generado por las lluvias los últimos días.

Mencionó que el día sábado, colapsó parte del enjarre del edificio donde anteriormente estaba el Itesus, por la calle Ángel Flores, en el Centro, un inmueble bastante viejo que carece de mantenimiento preventivo, aunque desde hace meses se realizan trabajos en su fachada la parte donde se desprendió el material no ha sido intervenida.

"Al propietario ya se le había notificado un par de días atrás que tenía que tomar cartas en el asunto, estaban haciendo unas tareas de remodelación ahí, pero no fue suficiente lo que hicieron, en la sección que aún no habían atendido, de ahí en fuera no tenemos otro edificio o inmueble considerado como vulnerable en este momento", mencionó.

Agregó que la última modificación que se le realizó a un inmueble de esa naturaleza fue hace año y medio a un edificio que alberga a una conocida tienda de telas, también en el Centro.

El mantenimiento preventivo es para garantizar la seguridad de los peatones y de quienes habitan estos edificios. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"En aquel tiempo se colapsó por completo la marquesina, que son las partes más expuestas de los inmuebles, la parte más vulnerable como tal, es donde se tiene que tener mayor atención y cuidado", agregó.

Mantenimiento preventivo

Ruiz Gastélum resaltó que es importante que los propietarios de los inmuebles puedan dar un mantenimiento preventivo antes de la temporada de lluvias, ya que el objetivo es garantizar la seguridad tanto de las personas que transitan por las banquetas como quienes habitan estas edificaciones.

"De una manera u otra se tiene que atender, el objetivo es mantener el inmueble en el mejor estado posible y así garantizar la seguridad de las personas que transitan por las banquetas, como las personas que lo habitan, por las premuras o necesidades, en ocasiones no alcanzan a hacer todos los trabajos que se sugieren que realicen, la gran mayoría los están haciendo", resaltó.