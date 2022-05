No guardo ningún rencor: Cuen Ojeda

Mazatlán. Sin-. El ex secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, aseguró que no guarda rencores por su salida de la administración estatal. Llamó amigo al gobernador Rubén Rocha Moya y adelantó que ya empezará a trabajar en el Partido Sinaloense para buscar la senaduría, o bien, la gubernatura.

Recordó que su salida, de acuerdo al documento exhibido por el mismo Gobierno del Estado, es porque no retiró una demanda inexistente contra un periodista, pero de haber existido, defendió que es un derecho humano que él mismo posee.

También puedes leer: Destitución de Cuen Ojeda fue por compromiso con la sociedad y periodistas

A pesar de ello, afirmó que estaba muy contento porque trabaja de nueva cuenta, y puso de ejemplo que va llegando de la ciudad de México, donde estuvo una semana en diferentes eventos, como en la celebración de Arnoldo Martínez Verdugo, quien dignificó a la izquierda mexicana y entró a la rotonda de los hombres ilustres del panteón Dolores, de la ciudad de México.

Dijo que en este evento, donde estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, le tocó saludar al gobernador Rubén Rocha Moya.

Se mostró agradecido con tanta solidaridad de la gente y agradecido con el propio gobierno estatal, porque fueron seis meses donde pudo ejercer la profesión de la que ha vivido como un profesional de la medicina.

No fue justo

Local Destitución de Cuen Ojeda podría garantizar la libertad de expresión: Tere Guerra

Para Cuén Ojeda, fue injusta su salida de la Secretaría de Salud, porque existe un convenio firmado, de tal manera que ya dio vuelta a la página y lo único que hace es aprender “de que los seres humanos somos de diferente naturaleza”.

“¿No hay rencores?, en lo absoluto, él está haciendo política, aquí muchas veces es la gente que se compromete contigo, que haces un compromiso y luego tú dices, no cumplieron el compromiso, simplemente”, manifestó.

Dejó en claro que él no tiene ninguna demanda contra periodistas, y ya lo aclaró al día siguiente de su despido, y se lo dijo al Gobernador Rocha Moya, de que hay una demanda porque él está contrademandado por la doctora Tere Guerra.

“Aquí se trata de que ambos la retiremos, pero eso no es problema. Lo otro que hablaban de Luis Enrique eso fue en el 2016, que fue unos días y eso es inexistente, completamente”.

Aseguró que no fue una trampa, sino una mentira lo que se plasmó en ese documento (carta de despido), además de que son demandas de persona a persona, donde son demandas civiles y privadas, donde es un derecho humano que él tiene.

“Son demandas como si yo le dijera a Usted que usted tiene este derecho constitucional y no lo debe ejercer, entonces me estaría convirtiendo en un tirano y lógicamente que esa no es la pretensión de un servidor, pero en la cuestión de Salud, durante 6 meses trabajamos mucho y los resultados ahí están y lo que yo deseo en estos momentos es que le vaya muy bien a este gobierno, queremos que este gobierno mejore en todos los sentidos…”.

Se Integra al PAS

El maestro Cuén Ojeda anunció que ya se está integrando a los trabajos del Partido Sinaloense, para prepararse para trabajar en volver de nueva cuenta a aquellos tiempos donde no salían de las colonias populares, de los campos pesqueros, de las sindicaturas, de las comisarias, en donde pretenden que haya más justicia social y menos violencia.

Afirmó que sigue con los contactos de Morena en la Ciudad de México, porque sabe que no hay presidente estatal del Partido de Morena, sino que hay solo encargados.

“Nosotros vamos a continuar, pero hay que recordar que una alianza termina el día de la votación y hay que recordar que la coalición no la hicimos para favorecer al gobernador en su tiempo, hay que recordar todo eso, y ¿qué es lo que estamos haciendo?, consolidando la fuerza del Partido Sinaloense”.

Adelantó que en los próximos días se van a sumar al PAS más gente todavía, sobre todo del sur del estado.

“Ahora, con el trabajo que desarrollamos en el Sector Salud, nosotros demostramos lo que somos capaces de hacer cuando estamos a cargo de algún espacio, donde hay la oportunidad de servir a la sociedad”, afirmó.

Cuén Ojeda informó que él se seguirá preparándose para el 2024 y 2027, porque no está casado con ser Senador de la República.

“Les hago la aclaración, mi perspectiva cambió mucho cuando yo tuve un problema que casi me cuenta la vida, a partir de eso yo me iba a retirar y decidí quedarme y ahora no es una obsesión ser Gobernador del Estado de Sinaloa, sin embargo, sí quiero ser, lógicamente. Ahora, ¿cómo buscarla?, no sé todavía apenas se va a construir, si es por el senado, no sé, si se da la oportunidad, vamos a competir y si en el Partido Sinaloense emerge algún liderazgo que pueda ocupar mi lugar, yo encantado lo cedo…”, manifestó.