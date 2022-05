Si Cuen no cumplió, debía ser retirado como Secretario de Salud: Químico

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres respaldó la decisión del gobernador Rubén Rocha Moya de despedir al ex secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Aun cuando indicó que no iba a comentar de ese tema, destacó que estaba convencido totalmente de acuerdo con el gobernador de que dio una instrucción a sus subordinados de que retiraran algo y que si el maestro no cumplió, tenía así que ser.

“Se hubiera visto mal el Gobernador de no cumplir con su palabra, yo es lo que puedo decir, lo idóneo hubiera sido que todas las cosas se arreglaran, nosotros siempre hemos llamado a la cordialidad de todos pero se dieron las cosas de esa manera, quien no cumplió, tiene que ser sancionado y esto debe de ser así”, manifestó.

Este miércoles, el gobernador Rocha Moya anunció el cese de su secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, bajo el argumento de que no había retirado las demandas que mantenía contra el periodista asesinado Luis Enrique Ramírez y de Teresa Guerra dentro del plazo de 48 horas.

El “Químico” Benítez dijo desconocer el emplazamiento de 48 horas que anunció el gobernador para todos sus funcionarios.

“Pero si yo doy una instrucción a mis subordinados, se tienen que cumplir. Si no, ya saben lo que les pasa. Si no, que renuncie, porque la invitación a trabajar la hace uno”, afirmó y prefirió no opinar sobre si no cogobernó con el Partido Sinaloense, quien lo llevó a ganar la administración municipal de nuevo, “mis respetos para el gobernador y mis respetos para el maestro”.

Cuestionado acerca de cómo iba a ser su relación con el próximo secretario de Salud, Cuitláhuac González, respondió que sí lo conoce y que es un gran médico, por lo que consideró que su designación va a ser buena para Sinaloa.