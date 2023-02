Nosotros no debemos hablar de los resultados de los operativos de la Sedena: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, declaró que las autoridades estatales no deben de hablar respecto a los resultados que tienen los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el estado, debido a que esto podría entorpecer los procesos de judicialización.

"Nosotros no debiéramos hablar de ello, menos de los resultados, porque la propia Fiscalía General de la República dice: antes de que lleguen conmigo, yo quiero que se mantenga bajo reserva", comentó.

Esta fue la respuesta que dio el gobernador, cuando se le preguntó su opinión respecto a la reciente localización de un narco laboratorio en Angostura, el cual se presume que tenía la capacidad de producir 3 toneladas de metanfetamina al día.

Sin previo aviso

Indicó que esta clase de acciones no son consultadas con las autoridades estatales y que solo coadyuvan cuando se les solicita.

"Eso no nos lo informan, ellos hacen sus operativos... En la mayoría de ellos participa nuestra policía, pero participa cuando se le solicita, no pueden participar si no son llamados para la colaboración", finalizó.