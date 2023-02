Han ubicado 244 narcolaboratorios en Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal han logrado detectar un total de 244 narcolaboratorios en lo que va de la administración del gobierno de Rubén Rocha Moya, el ejecutivo recalcó que algunos han sido encontrados solamente por casualidad.

El mandatario estatal lamentó que la ciudadanía por temor no denuncien aún cuando conocen o saben las zonas donde están ubicados estos laboratorios clandestinos, aún cuando inhalan todos los químicos y residuos que necesitan para elaborar dichos narcóticos.

“Los laboratorios han caído por pura casualidad, el de Angostura, si los civiles no agreden a la Guardia Nacional, no se hubiera hecho una revisión. Es el estado que más decomisos ha hecho, el químico huele pero la gente no habla porque le tienen miedo”.

El Gobernador reconoció que el estado de Sinaloa hasta la fecha del día de hoy , ha sido el estado que más denominaciones de narcolaboratorios tiene por parte del Ejército Mexicano, por elementos de la misma institución que ya tienen años en el estado y no los que recientemente han llegado en los últimos meses para realizar operativos de nivel federal.

Al terminar reafirmó que no les pedirá a los elementos militares que continúen en la capital del estado y la entidad ya que ese tema sólo le compete a la Federación aún cuando han sido localizados un total de 244 laboratorios en lo largo y ancho de Sinaloa.