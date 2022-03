Nace en Mazatlán la Asociación Mexicana para el Desarrollo del Músico de Banda Sinaloense

Mazatlán, Sin.- Con el objetivo de dignificar a la música y al músico de banda, surge en el puerto la Asociación Mexicana para el Desarrollo del Músico de Banda Sinaloense, encabezado por el cantante Carlos Sarabia, como presidente del consejo directivo.

En rueda de prensa se dio a conocer este proyecto que inició desde el 2020 al constituirse como una asociación civil legalmente, pero debido a la pandemia no se había podido dar a conocer; sin embargo, la misma crisis sanitaria fue el detonante para echar andar el proyecto, ya que el gremio del entretenimiento y de los música fueron de los más desprotegidos con el confinamiento social al quedarse sin fuente de empleo, al no contar con servicios médicos y otros tipos de prestaciones sociales.

"Lo que a mí más me llamaba la atención, y quería como aportación, era el dignificar a la música de banda como cultura, no solamente el tema comercial. Antes que yo, y antes que nosotros, hubo generaciones y generaciones que empezaron con esta corriente musical que incluso ya no están con nosotros físicamente y que nunca se le reconoció, qué fueron los pioneros en esta cultura de la banda, de la cual muchos de nosotros se ha beneficiado", expresó Carlos Sarabia.

Agregó qué es lamentable que esta situación prevalezca en la actualidad y lo que se busca es que haya un desarrollo del músico, poder hacerlos crecer y que se le tome en cuenta, a nivel mundial, a la música de banda como cultura; que se hable de Mazatlán y de Sinaloa con cosas buenas.

"Tenemos muchos proyectos respecto a las condiciones que tenemos acá, uno es el tema de la profesionalización, el poder cambiarle el chip al músico para que él mismo empiece a creer que es un portador de la cultura y empiece a comportarse como tal", agregó.

Se trabajará también en temas de fomento y promoción a la música de banda, vincular al gremio de músicos en todas sus manifestaciones y tipos de agrupación, crear, promover y difundir exposiciones, festivales, congresos y capacitaciones en materia de música de banda, entre otros.

"El tema de educación, poder aportarle a todos esos músicos que no han tenido la oportunidad de cumplir su educación y canalizarlos con programas. Bolsa de trabajo y el tema empresarial, donde no solamente se les va a enseñar a ser mejores músicos, buenas personas, sino también a tener opciones distintas a la música, qué no solamente sen músicos, que empecemos a crearnos como empresarios dentro del tema musical, o por qué no, en otras ramas que también son importantes", añadió.

El cantante enfatizó que el único requisito para poder ser afiliado es poder demostrar que se es músico y tener el compromiso.

"Es un proyecto a largo plazo, pero que hoy es parte de la historia, de poder levantar la mano y decir: "hey, nosotros queremos hacer algo por la música de banda y por nuestros compañeros", indicó.





