Le piden músicos de Mazatlán al “Químico” que cumpla su palabra de darles trabajo

Mazatlán, Sin.- El sindicato de músicos le recordó al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, que siempre lo apoyaron en su campaña de reelección, por lo que ahora quieren que los voltee a ver, ya que el Instituto de Cultura les “saca” la vuelta.

El dirigente de los músicos, Marco Antonio Gordoa Obeso, dijo que a unas semanas de la celebración del Carnaval, no han tenido ninguna reunión con el director del Instituto de Cultura.

“Traemos un oficio al alcalde con copia para él para que se nos atienda, porque sentimos que se nos está haciendo a un lado, yo siento que ya son muchos días, son muchos los pretextos, lo que queremos es que se nos atienda así como nosotros apoyamos en este caso al alcalde”, dijo.

- ¿Te sientes relegado?

“Así me siento, porque no creo que tenga 5 minutos en este caso el director de Cultura para atenderme”, manifestó.

Gordoa Obeso consideró que es molesto que lo traigan en vueltas, a pesar de que su sindicato apoyó la campaña del Químico Benítez.

Ante la amenaza de la suspensión del Carnaval, indicó que como secretario general del sindicato de músicos no se espera a ver si hay o no la fiesta, sino que está viendo que sus músicos no se queden sin trabajo, por eso está pidiendo que se le atienda por parte de Cultura.

Aseguró que sí están preocupados por el incremento de los contagios de Covid en la ciudad y ya se los había dicho a sus compañeros, que no se hicieran ilusiones, por lo que temen que se cancele el Carnaval, que representa la fecha más importante para ellos.

“Yo siento que no se me está atendiendo, se me está dando largas, me dijeron que hasta la otra semana se me iba a atender, no se me hace justo, porque a mí cuando se me llamaba, ahí estaba presente; queremos trabajo para nuestro sindicato y que no se nos dé cualquier cosita, se nos tiene que apoyar como nosotros apoyamos, o sea, no es un condicionamiento ni nada, pero se supone que uno hace su labor como líder en bien de sus compañeros músicos”, expuso.

Gordoa Obeso recordó que hay 250 músicos sindicalizados, además de varias bandas y grupos que quieren trabajar.













