Músicos tendrán horario limite para tocar en playas en Semana Santa

Mazatlán, Sin.- Tras la reunión que sostuvieron autoridades, hoteleros y músicos previo al periodo vacacional de Semana Santa y evitar el ruido excesivo a deshoras, se determinó que habrá un horario límite para que las bandas puedan tocar en las playas.

Rogelio Olivas Osuna, oficial mayor, informó que la hora límite será a las siete de la tarde para evitar molestar a huéspedes que vienen al puerto a descansar.

También, que se van a zonificar a las bandas, es decir, se determinarán áreas con un número específico de agrupaciones e integrantes en las mismas para no generar contaminación acústica, pues ya se ha detectado lugares donde hay hasta 15 agrupaciones tocando al mismo tiempo.

"Llegamos a un acuerdo para zonificar las áreas determinar un número de bandas por zona y un número de integrantes, vamos a dar pie a que no excedan las bandas de más de 10 o 20 personas, estamos a la espera de la propuesta que nos hagan los dos sindicatos y algunos de los libres" apuntó.

El funcionario municipal precisó que se estaría buscando elevar esta zonificación a un decreto municipal y ponerlo en un reglamento en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, quien tiene jurisdicción en esa zona.

Dispuestos a cooperar

Marco Antonio Gordoba Obeso, líder del Sindicato de Músicos, mencionó que están dispuestos a cooperar pero sin que haya abusos de autoridad, ya en ocasiones es anteriores han sacado a los músicos incluso a golpes.

"Que sea una media tanto para ellos como para nosotros, que los músicos se vayan tranquilos a su casa con su trabajo, sin pensar 'ya me van a sacar, ya no vamos a poder trabajar', estamos de acuerdo en que si no se respeta el horario se le aplique la ley, una multa, lo que no queremos es que se les golpeé, sin excesos", mencionó.