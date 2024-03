Contaminación acústica en el puerto se soluciona con regulación: Guzmán Reynaud

Mazatlán, Sin.- La problemática de la contaminación acústica en el puerto no se solucionará con "mano dura" o "cero tolerancia" a las diferentes fuentes que generan este ruido excesivo, sino con regulación, consideró Amado Guzmán Reynaud.

El presidente del Consejo Rector del Centro Histórico, señaló que se trata más bien encontrar una solución entre todas las partes involucradas y que haya acuerdos.

Esto a propósito de la reunión que sostuvieron empresarios, comerciantes, hoteleros, prestadores de servicio y ciudadanos, convocados por la autoridad municipal para abordar el tema.

"Yo no creo que deba haber cero tolerancia, es más un tema de regulación, todo el mundo tiene derecho a trabajar, a sacar su sustento pero también hay que tener respeto, es nada más tener áreas y espacios, ponernos de acuerdo. El tema del ruido sigue siendo unas de las cosas de las que más se queja el turismo, claro hay turismo que también viene a la fiesta y a divertirse y eso no tiene nada de malo. Mazatlán es un destino de carnaval, de fiesta y de alegoría, pero eso no lo vas a querer afuera de tu casa, ¿no?", dijo.

Agregó que el Centro Histórico se ha regulado muy poco este aspecto, siendo el transporte de alquiler, bares y centros nocturnos, fiestas en casa habitación sin permiso, agrupaciones musicales en playas o vía pública y construcciones trabajando fuera de horario, las principales fuentes contaminantes.

"Venimos aquí a tratar de ponernos de acuerdo entre autoridad y generadores o prestadores de servicio, de eso se trata la junta, encontrar puntos de acuerdo, no se trata de pelear, de echar guerra, se trata de que vean que es un tema de comunidad y que queremos tener mejor turismo y que cada vez vengan más, es todo" agregó.

La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada entre los diferentes representantes de los sectores; también tuvieron representación los músicos y por parte de las autoridades Oficialía Mayor y Ecología, así como Presidencia.

Para saber

Pese a que en el 2021 se interpuso una demanda colectiva por la contaminación acústica, hasta el momento sigue siendo un problema en varios sectores del puerto, principalmente los aledaños a la zona turística.