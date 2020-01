Mujeres ocultan su adicción al alcohol y drogas: CIJ

Mazatlán, Sin. El consumo de alcohol y drogas en la mujer es un tema que muchas veces se oculta al interior del hogar, pero que existe, que trae serias repercusiones en la familia y va en aumento, de ahí que las atenciones que se dan para enfrentar esta adicción sea un 80% a hombres y un 20% a mujeres; informó la directora del Centro de Integración Juvenil de Mazatlán, Rosa Elena Sánchez Moraila.

Dijo que dentro de las estrategias para contrarrestar este problema, el CIJ participará en la campaña nacional de Alcohólicos Anónimos, que será enfocada este año al consumo de alcohol en mujeres, mismo que se celebrará del 27 de enero al 2 de febrero.

El lema de esta campaña será “El alcoholismo en la mujer: una verdad oculta”, con base en la pregunta ¿sabías que las mujeres son más propensas a depender del alcohol?

En el consumo de droga, la mujer y el hombre están usando alcohol, tabaco, mariguana, no podemos decir que la mujer no consume mariguana o alcohol, sí lo está haciendo, pero los pacientes que acuden a nosotros la mayoría son hombres, puede ser por varios factores, no podemos decir que hay menos mujeres, probablemente sí haya menos mujeres usuarias en comparación con los hombres, pero sí son menos las mujeres que acuden a recibir un tratamiento. Rosa Elena Sánchez Moraila





Señaló que este problema se detecta en las pláticas con padres de familia que llevan a sus hijos para una atención por adicciones, donde se descubre que en el hogar, no solo el papá consume las sustancias legales como el tabaco y el alcohol, sino también la mamá y otros integrantes, lo cual llega a ser una práctica que la ven ellos como normal.

Tenemos intervenciones dentro de la entrevista para conocer la necesidad que tiene la persona, y hacemos algunas preguntas, en la cual nos damos cuenta que muchas veces ellos no ven el consumo de alcohol como un problema grave, al justificar el consumo de cerveza los fines de semana en compañía del conyuge; se ponen a beber los dos, en pareja. Rosa Elena Sánchez Moraila

Sánchez Moraila refiere que por el consumo de bebidas embriagantes, en muchos hogares hay problemas económicos y pleitos que influyen en los hijos y en su descendencia.

Hay problemas económicos, pleitos, porque no alcanza y se invierte en la bebida y el tabaco, y eso viene generando un malestar dentro del sistema familiar que repercute, hay pleitos, los hijos observan, participan y van creciendo con eso.Rosa Elena Sánchez Moraila

La directora del CIJ Mazatlán comenta que el consumo de alcohol genera una serie de conductas que van minando a la familia, por lo que se invita a la pareja y a los demás integrantes de la familia a pláticas para orientarlos, pero a veces el hombre es más cerrado que la mujer, y se niega a asistir.





En el tratamiento, agregó, se requiere la disposición, la voluntad y el interés de todos los integrantes del hogar para participar y lograr los cambios en el sistema familiar, y que empieza con pequeños detalles.

De ahí la importancia de esta campaña nacional sobre “El alcoholismo en la mujer: una verdad oculta”, que se llevará a cabo del 27 de enero al 2 de febrero.

El Centro de Integración Juvenil invita a la población en general para que asista y escuche el mensaje, sobre todo a las mujeres que son las más propensas a las adicciones.

Es un tema muy interesante porque va enfocado al consumo de alcohol en mujeres, que es un tema que muchas veces se oculta, ya que hay mujeres que están viviendo situaciones difíciles y que de alguna manera se refugian en el alcohol dentro de los hogares.

Rosa Elena Sánchez Moraila

EVENTO EN PUERTA

Del 27 de enero al 2 de febrero, se realizará la campaña “El alcoholismo en la mujer: una verdad oculta”, convocada por AA y CIJ.

MAYOR INFORMACIÓN

Teléfono: 984-42-65. Correo electrónico: cijmazatlan @cij.gob.mx

















