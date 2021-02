Morena quiso “amárrale” las manos al Ejecutivo y no lo logró

Culiacán, Sin. - Por un voto, no logró salir adelante en ésta ocasión el veto de bolsillo que quería aplicar Morena al Ejecutivo, al no obtener la mayoría calificada, es decir las dos terceras partes ya que la votación fue 26 a favor y 14 en contra.

En la sesión extraordinaria se puso a consideración del Pleno reformar el artículo 46 de la Constitución Política del Estado en materia de veto del Poder Ejecutivo, mejor conocido como “Veto de bolsillo” para que el gobernador no frene iniciativas aprobadas o las cuentas públicas y que el congreso las pueda enviar para que se publique en el Periódico Oficial del Estado

Durante la discusión las diputadas del PRI, Cecilia Romero y Gloria Himelda Félix, se pronunciaron en contra del dictamen al recordar que actualmente se encuentra pendiente de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional que versa sobre si el Ejecutivo Estatal cuenta o con la facultad para ejercer el veto respecto de los Decretos que emanan del Congreso del Estado, con motivo de la etapa de conclusión de revisión y fiscalización de los informes sobre cuenta pública que presenta la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

La Secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación en el Congreso del estado, Ana Cecilia Moreno Romero, consideró inconstitucional el dictamen que plantea eliminar la facultad del Ejecutivo Estatal para formular observaciones sobre los Informes de las Cuentas Públicas.

De igual manera, calificó como una aberración jurídica la propuesta para eliminar la obligatoriedad del Congreso para informar con anticipación al Ejecutivo del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia, o a los ayuntamientos, cuando se vaya a dictaminar algún asunto que les afecte.

La diputada Cecilia Romero no fue considerada por su partido para la alcaldía de Sinaloa municipio. Foto: Cortesía | Congreso

Por su parte la diputada Gloria Himelda Félix Niebla llamó a los legisladores a transitar hacia un proceso legislativo que estuviera auténticamente orientado por los pronunciamientos y resolutivos del máximo tribunal de justicia constitucional de nuestro país, en el contexto de un tema tan controvertido como lo es el ejercicio presupuestal y financiero de los recursos públicos en nuestra Entidad.

“Si bien este Congreso está investido de una soberanía, incurriríamos en un exceso si de los resolutivos de que en su momento emita la Suprema Corte se desprendiera que al Ejecutivo del Estado sí le asiste esta facultad, y que en lo sucesivo estuviera imposibilitado por la eliminación de la misma a partir de un plumazo legislativo”, dijo

Dijo que en el fondo del Decreto existe una intención velada por expulsar cualquier tipo de participación al Poder Ejecutivo, más allá de esperar el pronunciamiento jurisdiccional que delimite y clarifique cuál es el papel que le asiste desarrollar en este contexto.

Presidenta de la Mesa directiva del Congreso del Estado, Gloria Himelda Félix Niebla. Foto: Archivo │ El Sol de Sinaloa

Ausentarnos de la oportunidad de conocer previamente esos resolutivos, añadió, es una muestra de exclusión y cerrazón carente de justificación alguna.

“Nuestra Constitución estatal merece un respeto irrestricto y no ser un simple objeto dependiente de los arrebatos políticos en relación a lo que pragmática o convenientemente quisiera que en ella se estableciera. Nuestra Carta Constitucional no puede ser un instrumento de contenidos volubles, porque ello generaría un estado generalizado y permanente de incertidumbre jurídica"

Por su parte el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Villalobos Seañez se pronunció en contra del pronunciamiento de las legisladoras del PRI y a favor del dictamen de la Comisión dictaminadora a propuesta de Morena.

De entrada el diputado panista aclaró que sus principios no son negociables, luego advirtió que no está de acuerdo de que se diga que son arrebatos políticos porque el legislativo está creando instituciones porque las personas no son permanentes, los funcionarios públicos no son perenes.

“Estamos fortaleciendo las instituciones con estas reformas que son tan necesarias para un sano equilibrio de poderes porque no se está eliminando la facultad del Ejecutivo sino que se está dando un equilibrio de poderes”, dijo.

El diputado de Morena, Horacio Lora dijo que el discurso de los priistas son alarmistas al estilo sofista y que el decreto no tiene dedicatoria, mucho menos a una figura sagrada.

La diputada de Morena, Graciela Domínguez también se mostró inconforme de que se diga que se está dando un albazo legislativo y advirtió que Sinaloa siempre se ha mantenido rezagado en temas como éste, sin importar quien ostente el poder.

Foto: Cortesía │ Graciela Domínguez













