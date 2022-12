Molestia entre vecinos de Valles de El Ejido por promesas que dejó Benítez Torres

Mazatlán, Sin.- Por más de 23 años vecinos de la colonia Valles de El Ejido han visto llegar e irse a por lo menos una docena de presidentes municipales, quienes en campaña les prometen que les van a ayudar a mejorar el asentamiento, pero al llegar a la silla presidencial se olvida y todo se queda en promesas.

La señora Gabriela Ramírez, vecina del lugar, señaló que el exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres, les prometió muchas mejoras, entre ellas la pavimentación de algunas calles, pero "el químico", agregó, ya se fue sin cumplir sus compromisos, mismos que hizo desde su primera administración.

"Hace ya dos años que el presidente anterior nos prometió aquí en Valles de El Ejido muchas cosas se fue y nos dejó, yo le he dado seguimiento, cada mes voy y el señor Tonatiu (director de Bienestar Social) siempre me recibe y me ha dado esperanzas, no me ha dicho que no, pero, pues no dice cuándo", señaló.

Mejores servicios públicos

Ramírez, quien tomó la palabra y el micrófono a medio discurso del alcalde en el lunes Cívico, que se llevó a cabo en un Jardín de Niños del asentamiento, mencionó que los colonos también tienen derecho a mejores condiciones en los servicios públicos, pues pagan impuestos, pero todo se va a la zona turística.

"Ya malecón ya no, está muy bonito y todo, pero Mazatlán es un desastre, la verdad. Y también nosotros tenemos derecho porque pagamos impuestos y muchas cosas, entonces también tenemos derecho a tener nuestra colonia, yo creo, con todas las condiciones que se merece", mencionó.

Al munícipe lo invitó para que junto con los regidores recorran las calles de la zona y vean las condiciones en las que están.

"Si me gustaría que un día se diera tiempo y recorrer a calle por calle junto con todos los regidores, porque aquí no se para el regidor que ganó de esta zona, porque nunca viene a ver cuántas lámparas sirven y cuántas lámparas no sirven, nomás están sentados en las oficinas, va uno los busca y que andan trabajando y eso no es cierto porque yo ya lo comprobé", afirmó.

"Ya estamos molestos porque tengo ya 23 años viviendo en Valles de El Ejido y son los años que tienen prometiendo ayudarnos arreglar la colonia. Siempre en campañas vienen y nos visitan y después se olvidan de nosotros", añadió.