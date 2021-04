Módulos de riego, no cuidaron el embalse de las presas: Morena

Culiacán, Sin.- El diputado Jesús Ramón Monreal Cázares, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios lamentó la situación por la que están pasando algunas comunidades, productores y ganaderos que están padeciendo la sequía en el estado por falta de lluvia y porque no se supo administrar el agua de las presas en el estado.

“Hay algunas denuncias en contra de módulos de riego que no hicieron buen uso del agua de las presas. Estamos en el tiempo de retroalimentación y estoy en la mejor disposición de darle seguimiento correspondiente y acompañarlos junto con los diputados federales”.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

El legislador de Morena aclaró que no quiere decir que no hicieron buen uso del agua, sino que al momento de repartir el agua para que todos tengan acceso, a algunas personas se les dio un trato preferente para que pudieran tener más rápido, o más riego que otros, dejándoles de importar el estado de las presas y el estado vegetativo del cultivo de otros.

Monreal Cázares recordó que en el presupuesto para el 2021 el Congreso del Estado aprobó 30 millones de pesos para el seguro catastrófico que ayuda de alguna forma a todos aquellos temporaleros que no pudieron completar el ciclo activo, por lo que esperan que el gobierno del estado haya podido hacer una cobertura para todos aquellos productores que están padeciendo ésta situación.

Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

El legislador morenista precisó que la Secretaría de Agricultura tiene el presupuesto para gastárselo de diversas formas y en ese sentido está apoyando a las comunidades.

“Creo que trae alrededor de 200 millones y yo he visto que el secretario de agricultura y también me lo comentó el Ayuntamiento de Culiacán que han estado apoyando a algunas comunidades con pipas, pero en este sentido, se tienen que hacer las gestiones ante Conagua para ver de qué manera pudieran hacer pozos o abrevaderos”, indicó.

“Espero que las autoridades competentes al respecto estén enfocadas en hacer este trabajo. También he escuchado porque me lo han comentado algunos productores que en este año el campo sinaloense está en su máximo esplendor, todos los cultivos produjeron en exceso, pero se tienen problemas con los productores que no pueden aplicar el último riego, en el caso del maíz”, señaló.

Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

Explicó que esto se debe porque algunos productores sembraron tarde y sólo pudieron dar dos riesgos y se requieren tres.

Lamentó que ante esta situación algunas presas ya están en cero del vital líquido, precisamente porque no se cuidó el agua, por ello explicó que la sequía es un tema recurrente, en el estado están dos presas en construcción en la zona sur de Sinaloa, pero falta educación en el consumo del vital líquido, que la gente aprenda a cuidar el agua, pero también se tiene que ver la situación que pasa en los módulos de riego, es necesario reforzar el mantenimiento de la red hidráulica del estado.

Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

“En estos temas es necesario gestionar recursos federales y estatales para que estén en las mejores condiciones para evitar pérdidas de agua tanto por el traslado, evaporación y otras situaciones que hay, que acumulas agua hay que cambiar el sistema de riego, riego por goteo, modernización de los sistemas”, dijo.

Insistió que él está en contacto con diversas organizaciones agrícolas, sabe que cultivos están en pie, la situación por la que están pasando los módulos y la situación de los ganaderos.

“Y estamos esperando con muchas ansias que la temporada de lluvia llegue, pero previo a eso, estoy dispuesto a acompañar en gestiones y demandas que la sociedad crea que son necesarias”.













