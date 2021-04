Denuncia diputado desvío de mil 720 millones del gobierno a particulares

Culiacán, Sin.- El diputado de Morena Andrés Gilberto Rodelo Cárdenas cuestionó que la administración del gobernador del 2017 al 2020 ha beneficiado a particulares con más de mil 720 millones de pesos en obra pública, principalmente en la construcción y remodelación de estadios en Mazatlán.

Durante la comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix recordó que, para la Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas, se aprobaron 41 millones 497 mil 338 pesos, pero terminó gastando mil 373 millones 285 mil 431 pesos.

Foto: cortesía | Congreso

“No se tomó la molestia de indagar en qué o para qué se utilizó ese dinero, aunque resulte equivalente a todo el presupuesto anual del municipio de Ahome, por ejemplo y con esa discrecionalidad se ha realizado la obra pública todo este gobierno. Como ya se lo hemos dicho sin que usted escuche, se ha disfrazado como tal para beneficiar a particulares”, citó.

El diputado citó el apoyo a la obras de particulares que el gobernador ha beneficiado, por ejemplo, la construcción de estadio de futbol profesional en Mazatlán; con 652 millones de pesos, la remodelación del estadio Teodoro Mariscal también en Mazatlán con 402 millones, la construcción del Parque Central por supuesto que en Mazatlán con 208 millones, la remodelación del estadio Emilio Ibarra, en Los Mochis, con 400 millones y la remodelación del estadio de los dorados en Culiacán con 58 millones.

Local Todo listo en el Congreso para que la Auditora se presente este lunes

“Insistimos que lo que tienen en común todas esas acciones es que fueron hechas con recursos públicos, en violación a la ley, con todo y su inversión plurianual y menos contempladas en un programa de obras públicas, como lo ordena le ley en la materia, y terminaron beneficiando a los amigos y familiares del gobernador, Ernesto Coppel y la familia Toledo Corro, Joaquín Vega Acuña, Ignacio de Nicolás y Ricardo Salinas Pliego”, señaló.

También, dijo que el gobernador apoyó a su primo Ernesto Coppel Kelly para que dispusiera de una extensa área para sus negocios, a cambio de desaparecer el acuario de Mazatlán, apropiarse de 34 hectáreas donadas al municipio e invadir una laguna propiedad de la nación.

Aseguró que todas las obras compiten entre sí por cual se dio en peores condiciones; la de los dorados, por ejemplo, a pesar que el particular beneficiado carece de contrato, desde el 2018. La del estadio de futbol en Mazatlán, está peor, no sólo porque como lo repite la cuenta pública, el gobierno del estado todavía no acredita la propiedad del terreno, lo que resulta verdaderamente el colmo habiéndose detectado desde el 2017 y porque se regaló al dueño de Tv Azteca a cambio de nada.

Puedes leer: Congreso demanda sancionar a quien entregue un cadáver equivocado

Destacó que la Auditoría Superior del Estado, ni siquiera se molesta por lo menos en observar las violaciones a la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios que prohíbe la disposición discrecional de bienes inmuebles propiedad del estado, entregando sólo informes superficiales de cuenta pública, permitiendo la entrega de bienes públicos y beneficiando a particulares.





















Lee más aquí:

Local Abogados rechazan la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial

Local Ataques de candidata de RSP reflejan violencia de género: Angélica Díaz Local Auditora sigue en negativa de comparecer ante los diputados