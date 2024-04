Miles de universitarios exigen  respeto irrestricto a la autonomía

Universitarios realizan marcha pacífica, en Mazatlán con la consigna de que sus demandas sean escuchadas por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en su visita al puerto para apreciar el fenómeno astronómico del eclipse total de sol.

Exigiendo el respeto irrestricto a la autonomía, la protección de las derechos humanos de los compañeros universitarios que son perseguidos por el actual gobierno, así como la restitución inmediata del Rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el doctor Jesús Madueña Molina.

Robespierre Lizárraga Otero,encargado del Despacho de Rectoría de la UAS, expresó que buscan ser escuchados por López Obrador para que intervenga y se concreticen acuerdos ante la persecución política y el hostigamiento que vive la Universidad y su comunidad por el gobierno del Estado.

“Qué es lo que pretendemos con esta expresión, que quede claro que no estamos conformes, que seguimos en pie de lucha y que nos seguimos sintiendo agraviados por el actuar, persecutor y abusivo del gobernador.

No estamos conformes con el trato que nos están dando, nos están inventando y persiguiendo por delitos que no se han cometido y en este caso, lo que queremos es que el gobernador entienda que no nos va a doblar, que la autonomía se va a defender y que el presidente de la República se enteré de que aquí hay un uso faccioso de las instituciones del pueblo.

El pasado 12 de marzo, en la ciudad de México, donde la propia Secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde escuchó y tomó nota de lo expuesto por el universitario, quien debatió sobre el tema del conflicto de la UAS con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mesa que la funcionaria federal declaró abierta.

“Tengo que reconocer del presidente y agradecerle a nombre de la comunidad que él nos atendió y mandó instaurar la mesa y ese fue un paso importante en esta lucha, pero es necesario que él sepa que seguimos ofendidos”.

Lizárraga Otero comentó que la UAS continúa trabajando haciendo academia e investigación y muestra de ello es que tendrá actividades en el marco del eclipse total de sol; además indicó que, la institución tiene las puertas abiertas para todos los jóvenes que quieran estudiar en ella y en ese sentido.

Recordó que hoy inician las preinscripciones para el nivel medio superior.