Miles de personas esperan el segundo desfile del Carnaval de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Miles de personas se hacen presentes en la avenida Del Mar en espera de que comience el segundo desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2023.

Las personas que llegan a los diferentes puntos por donde darán su trayecto los 34 carros alegóricos, comienzan a poner el sazón de la fiesta sobre el paseo de la bahía porteña, entre baile, buen ambiente, bebida y comida, visitantes y mazatlecos están disfrutando la previa al desfile.

También te puede interesar: Cierran el Malecón para el segundo desfile del Carnaval

Será a las 16:00 horas cuando inicie el desfile con el que se despide a la máxima fiesta porteña del 2023. Recorrerá el Malecón hasta Olas Altas.

"Venimos de Pachuca y este ambiente nunca lo habíamos visto, es una fiesta única, nos sentimos como en casa porque las personas de aquí así nos hacen sentir, si así se pone antes del desfile no me quiero imaginar cómo se pondrá cuando ya esté en marcha, es un muy buen ambiente y una vibra que nunca me había tocado ver, ni sentir", dijo Víctor Lechuga, quien con su familia visitan Mazatlán desde Pachuca.

Mientras que unos esperan en sus sillas, otros compran sus antifaces, gorros y confeti que no puede faltar para celebrar el segundo desfile porteño.

Compran de todo

Luisa Márquez, una vendedora de estos productos, expresó que las personas que han llegado han procurado muchos los tradicionales antifaces, pues quieren ir con algarabía y sumarse a la fiesta, así mismo los niños han comprado espadas para disfrutar del desfile.

"El ambiente que tienen los mazatlecos y los que vienen a ver el Carnaval es de otro mundo, los antifaces vuelan a más no poder, los compran según ellos para estar a la moda con los demás, dicen que el Carnaval es una vez al año y que lo quieren disfrutar como jefes según ellos", afirmó la vendedora.

Un gran ambiente es el que se vive previo al arranque del segundo desfile del Carnaval 2023.