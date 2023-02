Lobos marinos y pingüinos se quedan en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El nuevo Acuario Mar de Cortés está próximo a abrir sus puertas en el mes de marzo, ante esto urge al municipio hacer la entrega, recepción y el cierre de lo que pasará a ser el "viejo" Acuario Mazatlán.

El alcalde, Edgar González Zatarain, tras una reunión con Kingu, empresa que administrará el nuevo recinto acuático, señaló que existe el interés en quedarse con el área de lobos marinos y el pingüinario.

El acuerdo al que se llegó que estos animales se queden en las actuales instalaciones y que la nueva administración haga uso del espacio y los shows a través de pagar una renta, ya que el nuevo acuario no cuenta con la infraestructura para recibir a los ejemplares, pero tampoco quieren que se vayan de Mazatlán.

La propuesta, agregó el munícipe, se va a socializar durante toda la semana con el Consejo de la paramunicipal.

"Que se sigan manejando donde están (lobos marinos y pingüinos) que les podamos rentar nosotros, no a los animales porque no podemos hacerlo, se dejarían ahí, vamos a buscar nada más el esquema de cuál va a ser lo económico, el pago, no es una concesión, es una renta de la infraestructura nada más", dijo.

Otras especies

Respecto al resto de las especies, las de pecera mudarán al nuevo acuario y el resto tendrán que migrar a otros centros acuáticos o zoológicos, toda esta transición se hace en coordinación con Peofepa, pues lo que se busca es el bienestar de los organismos.

González Zatarain mencionó que se busca que dicha transición sea lo más rápido posible, ya que el contrato estipula que el viejo Acuario cerrará puertas en cuanto el nuevo abra y lo que se quiere evitar es que siga habiendo gastos cuando ya no habrá ingresos.

Actualmente, en el Pingüinario hay 15 ejemplares, 11 Humboldt y cuatro Gentoo. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Nos urge a nosotros hacer esa entrega recepción, ese cierre del Acuario y estar preparados para la apertura del nuevo, porque ¿qué vas a hacer una vez que cierres?, ¿vas a tener a los animales ahí? Los vas a tener que alimentar, vas a ocupar personal cuando ya no va a haber ingresos, te genera un mundo de costos, de energía, de nómina, tienes que transitar de la manera más rápida".

Indemnización

Respecto a la indemnización de los trabajadores, la nueva administración liquidará a los colaboradores que tenían trabajando en la paramunicipal de 2018 para atrás y el municipio absorberá a los trabajadores que ingresaron del 2019 en adelante; aún se está estimando el costo que esto generará a las arcas municipales.