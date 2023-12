Me han robado dos elecciones: Víctor Díaz Simental

Escuinapa, Sin.- Tras haber ya participado en dos ocasiones como candidato a Presidente Municipal por Escuinapa y asegurar que estas se las han robado, Víctor Manuel Díaz Simental está en búsqueda de contender por tercera ocasión en el proceso del 2024.

La primera ocasión en que Díaz Simental contendió por la Presidencia Municipal, fue en el 2016, siendo candidato por parte de Movimiento Ciudadano, elección que le fue ganada por Hugo Enrique Moreno, del PRI; el galeno regresó a la contienda en el pasado proceso electoral 2021, en donde lo hizo como candidato por el Partido del Trabajo, perdiendo contra la actual Presidenta Municipal Blanca Estela García Sánchez por una diferencia mínima.

Víctor Díaz fue uno de los personajes o figuras que José Aispuro Calderón, presentó como precandidatos por parte del Partido Verde Ecologista de México para el siguiente proceso, poniéndolo a este como precandidato por Escuinapa.

"Por razones naturales y por lo que ha sucedido en mi persona, en el proceso anterior, yo soy un precandidato natural a la Presidencia de Escuinapa, pero todo esto es dentro de las posibilidades, todavía falta mucho tramo por recorrer, en lo federal vamos en alianza con MORENA y el Partido del Trabajo, pero en lo local podemos en candidatura común o solos, se están viendo todos los escenarios, pero lo más probable es que aparezcamos en la boleta electoral de Escuinapa en el 2024" así lo afirmó el propio Díaz Simental.

Agregó que mientras haya la posibilidad, va a buscar contender y ganar las elecciones para la Presidencia Municipal, después de haber participado en dos, las cuales asegura se las han robado.

"Hasta 20 campañas, mientras esté vivo aquí estamos, me han robado las dos (elecciones), en esta no me voy a dejar que me la roben, me la han quitado, pero el que porfía mata venado".

Asimismo, dijo que no sorprende que haya muchas personas interesadas en búsqueda de la Presidencia Municipal, haciendo referencia al registro que se hizo de aspirantes en Morena.

"Desde que tengo uso de razón, siempre hemos habido muchos alborotados, entonces no es la excepción en este proceso, vamos a ver quién resulta candidato".

Por último, dijo que aunque sus intenciones de ser candidato y a la postre presidente municipal, no está casado con esta idea de llegar a serlo, en caso de no estar las condiciones a su favor.

"Si se prestan las condiciones en el 2024 lo vamos a aprovechar, lo que queremos es explotar el noble potencial que tiene Escuinapa, que es lo que todos anhelamos" finalizó.